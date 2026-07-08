El Deportivo gana la carrera por Asp Jensen

Jonathan Asp Jensen FC Bayern

Jonathan Asp Jensen está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Deportivo. La operación, que ha dado un paso adelante en las últimas horas con el acercamiento entre el club coruñés y el Bayern de Múnich, ha quedado prácticamente encarrilada después de que ambas entidades alcanzasen un principio de acuerdo por el traspaso del futbolista. Además, el centrocampista danés también ha aceptado la propuesta del conjunto blanquiazul, por lo que el acuerdo entre las tres partes ya es total y únicamente restan los últimos trámites antes de que el fichaje pueda hacerse oficial.

El Deportivo ha ganado la pelea con la Lazio por el joven de 19 años. El conjunto romano partía como favorito para hacerse con sus servicios, pero no ha llegado a recibir el visto bueno del conjunto bávaro, el único hilo que les ha quedado para llevarse al futbolista.

Amatucci pasa el reconocimiento médico con el Deportivo, que acerca posturas con el Bayern por Asp Jensen Más información

Asp Jensen está considerado uno de los mayores talentos del fútbol danés. La temporada pasada militó cedido en Grasshopper suizo, con el que firmó nueve goles y repartió seis asistencias.

Su incorporación se une a una lista de refuerzos que ha cogido velocidad de crucero y en la que figurará muy próximamente Lorenzo Amatucci, que ya se encuentra en A Coruña y podría ser anunciado en las próximas horas.