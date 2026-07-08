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Dépor

Diego Villares: “El objetivo es lograr los 42 puntos y después ya se verá”

El capitán del Deportivo compareció en la primera rueda de prensa de la temporada

Yago Freire
08/07/2026 13:21
Diego Villares en un entrenamiento con el Deportivo
Diego Villares en un entrenamiento con el Deportivo
PATRICIA G. FRAGA
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Capitán al habla. Diego Villares se pronuncia por primera vez tras su reciente renovación con el Deportivo hasta 2028, una negociación que se gestó “en un par de meses”, y considera que el objetivo del club es lograr la salvación en su regreso a Primera División.

Primeros días. “Creo que como todos, conociéndonos poco a poco con los nuevos fichajes y con los que ya estaban”.

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De vuelta al trabajo. “Yo creo que teníamos ganas después de tanto tiempo y veo a la gente muy ilusionada con el regreso”.

Cómo está siendo el regreso. “No muy distinto, llevamos solo dos entrenos con las pruebas médicas”.

Los nuevos fichajes. “Les he podido ver poco, a Leo casi nada y a Teun y a Bright sí que pude verles un poco más. Los veo ilusionados y con ganas de aportar”.

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Renovación. “Desde el primer momento dejé clara mi intención y el club me dejó claro lo mismo. Hubo un par de meses de contacto, pero llegamos a un acuerdo fácilmente”.

Cómo vive esta nueva temporada. “Con ilusión, esta temporada siempre es más ilusionante. Llegué en Segunda B, ya son varios años y era un objetivo a largo plazo poder vestir esta camiseta”.

Objetivo del club en Primera. “Como el primero del ascenso a Segunda. Hay que lograr esos 42 puntos que te den la salvación cuanto antes y a partir de ahí ya se verán las cosas. Mi objetivo es disfrutar lo máximo posible”.

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Partidos de pretemporada. “Es un poquito más extensa, pero puede ser parecida a la que hicimos el año pasado en Londres. Nos vamos esta vez un poco más al sur y nos enfrentaremos a equipos con un nivel parecido al nuestro”.

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