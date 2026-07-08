Diego Villares: “El objetivo es lograr los 42 puntos y después ya se verá”

Diego Villares en un entrenamiento con el Deportivo PATRICIA G. FRAGA

Capitán al habla. Diego Villares se pronuncia por primera vez tras su reciente renovación con el Deportivo hasta 2028, una negociación que se gestó “en un par de meses”, y considera que el objetivo del club es lograr la salvación en su regreso a Primera División.

Primeros días. “Creo que como todos, conociéndonos poco a poco con los nuevos fichajes y con los que ya estaban”.

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De vuelta al trabajo. “Yo creo que teníamos ganas después de tanto tiempo y veo a la gente muy ilusionada con el regreso”.

Cómo está siendo el regreso. “No muy distinto, llevamos solo dos entrenos con las pruebas médicas”.

Los nuevos fichajes. “Les he podido ver poco, a Leo casi nada y a Teun y a Bright sí que pude verles un poco más. Los veo ilusionados y con ganas de aportar”.

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Renovación. “Desde el primer momento dejé clara mi intención y el club me dejó claro lo mismo. Hubo un par de meses de contacto, pero llegamos a un acuerdo fácilmente”.

Cómo vive esta nueva temporada. “Con ilusión, esta temporada siempre es más ilusionante. Llegué en Segunda B, ya son varios años y era un objetivo a largo plazo poder vestir esta camiseta”.

Objetivo del club en Primera. “Como el primero del ascenso a Segunda. Hay que lograr esos 42 puntos que te den la salvación cuanto antes y a partir de ahí ya se verán las cosas. Mi objetivo es disfrutar lo máximo posible”.

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Partidos de pretemporada. “Es un poquito más extensa, pero puede ser parecida a la que hicimos el año pasado en Londres. Nos vamos esta vez un poco más al sur y nos enfrentaremos a equipos con un nivel parecido al nuestro”.