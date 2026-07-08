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Dépor

Amatucci pasa el reconocimiento médico con el Deportivo, que acerca posturas con el Bayern por Asp Jensen

El centrocampista italiano ya está en A Coruña y su fichaje será oficial en las próximas horas

Jorge Lema
Jorge Lema
08/07/2026 13:12
Amatucci en el Las Palmas-Málaga de la pasada temporada
Amatucci en el Las Palmas-Málaga de la pasada temporada
EFE
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Acelera en el mercado Fernando Soriano para ofrecerle a Antonio Hidalgo piezas nuevas de cara al inicio de los partidos amistosos. Así, en el primer día de pretemporada llegó a Abegondo Bright Ede, mientras que hoy es Lorenzo Amatucci el que está a punto de cerrar su pase al Deportivo. El centrocampista italiano ha pasado el reconocimiento médico este miércoles y en las próximas horas su fichaje será oficial.

Amatucci llega a A Coruña después de que las negociaciones entre el Dépor y la Fiorentina hayan llegado a buen puerto. El mediocentro, de 22 años, supone otra apuesta de futuro por parte del club herculino, que le ha puesto sobre la mesa un contrato de cinco temporadas después de desembolsar algo más de dos millones de euros para hacerse con él en propiedad.

Asp Jensen durante un partido de Bundesliga con el Bayern

Deportivo y Lazio pelean por Asp Jensen

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Otra cara joven para la plantilla deportivista, pero con el contrapunto de conocer ya el fútbol español. Amatucci viene de ser uno de los jugadores más destacados de Segunda División vistiendo la camiseta de la UD Las Palmas. 40 encuentros, 38 de ellos como titular, y más de 3.300 minutos en Gran Canaria, lo que le ha servido para llamar la atención de numerosos equipos en una carrera en la que el Dépor ha logrado imponerse. 

Superadas las pruebas médicas, el siguiente paso es que la entidad herculina anuncie su incorporación de forma oficial antes de que se ponga a las órdenes de Antonio Hidalgo. La intención es que lo haga ya antes del fin de semana, para sumar varios entrenamientos con el grupo de cara al estreno en el primer encuentro de preparación previsto para el próximo sábado 18 de julio ante el Compostela.

Atentos a Asp Jensen

Con la llegada de Amatucci cerrada, el Deportivo sigue de cerca también la situación de Asp Jensen después de que el Bayern de Múnich haya rechazado la oferta inicial de la Lazio, que ahora mismo es el mejor colocado para hacerse con el centrocampista danés. Según apunta Matteo Moretto, el club blanquiazul ya tiene un acuerdo con el conjunto alemán, que está a la espera de una última propuesta desde Roma antes de tomar una decisión final sobre el futuro del joven.

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