Oficial | Luis Chacón deja el Deportivo y ficha por el Valladolid

Chacón posa con la bufanda del Real Valladolid Real Valladolid

El futuro de Luis Chacón ya es oficial. Deportivo y Valladolid han anunciado este martes a través de sus respectivos canales el acuerdo para el traspaso del mediapunta de Pontedeume al conjunto blanquivioleta, que firma hasta 2031. Era una operación que llevaba días encarrilada y a la que únicamente le faltaba el anuncio oficial una vez fijada la cantidad que los pucelanos deberían abonar a la entidad herculina por el pase del jugador.

José Ángel, Chacón y Eddahchouri se cotizan en el mercado de Segunda División Más información

La salida del futbolista de 26 años estaba cerrada desde finales de junio. El futbolista regresaba a filas blanquiazules tras su segundo curso cedido en la Cultural Leonesa, esta vez ya en Segunda División, en su primera experiencia en el fútbol profesional. Tras su brillante temporada en el Reino de León, disputando 40 partidos en los que anotó ocho goles y repartió tres asistencias, se había convertido en el gran atractivo del mercado blanquiazul para los equipos de la categoría de plata.