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Dépor

La TVG anuncia que retransmitirá todos los partidos de pretemporada del Deportivo

El canal público alcanzó un acuerdo con el club para poder emitir sus amistosos

Yago Freire
07/07/2026 13:02
Yeremay en el partido de pretemporada del verano pasado en San Lázaro
ARCHIVO DXT
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El Deportivo comenzará sus amistosos de pretemporada el sábado 18 de julio a las 20.00 horas. Lo hará contra el Compostela, recién ascendido a Segunda Federación, en San Lázaro. Con seis duelos de preparación ya confirmados, la CSAG (Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia) ha llegado a un acuerdo con el club para emitirlos de manera pública en la Televisión de Galicia.

En sus canales retransmitirá los duelos contra  Compostela y Lugo, y también ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Además, televisará los duelos internacionales contra el St. Pauli  en Alemania y la gira italiana ante el Génova y la Fiorentina

La TVG negocia con el Deportivo la emisión de todos los partidos de la pretemporada

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La cadena pública acompañará al equipo blanquiazul en su preparación para la temporada de regreso a la Primera División ocho años después. "A Televisión de Galicia retransmitirá toda a pretemporada do RC Deportivo da Coruña nun percorrido que levantará el cuadro herculino por GaliciaAsturiasAlemania e Italia  antes del inicio de la temporada oficial de LaLiga", expone la corporación en su nota de prensa. 

Seis duelos emitidos de manera pública

El primer partido que se va a emitir será en el Vero Boquete de San Lázaro el sábado 18 de julio. Una semana después, el sábado 25, el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo visitará al Carlos Tartiere para enfrentarse al Real Oviedo a las 19.30 horas. El tercer compromiso será en Vilalba contra el Lugo, el miércoles 29 también a las 19.30 horas.

Después de estos duelos, el equipo hará una gira internacional, que comenzará en Alemania el sábado 1 de agosto a las 18.30 horas contra el St. Pauli, en la ciudad de Hamburgo. En Italia, jugará contra la Fiorentina el jueves 6 a las 20.00 horas y ante el Génoa el sábado 8 con horario pendiente de confirmación.

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