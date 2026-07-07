Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces ruegan a los socios de Marathon Inferior que no renueven mientras el club no rectifique

Operarios colocan asientos en la grada de Marathon Inferior después del partido de la celebración del ascenso contra Las Palmas EFE/CABALAR

La respuesta no se hizo esperar demasiado. La Federación de Peñas del Deportivo, y los grupos Riazor Blues y Old Faces han publicado un comunicado conjunto en las redes sociales de la asociación en completa disconformidad con la normativa publicada por el club para los socios de la grada de Marathon Inferior que deseen renovar su abono. En el mismo texto, solicitan a todos los afectados que no renueven su abono mientras el club no modifique esas condiciones y exigen una rectificación por parte del club.

El comunicado habla de "falta de afecto" por parte del club hacia parte de los aficionados, ya que impone "una serie de exigencias que no existen para el resto del deportivismo".

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La Federación de Peñas incide en la dureza de las condiciones impuestas por parte del Deportivo. "Como resumen del documento entregado, podemos decir que plasma por escrito esa persecución arbitraria que vivimos como afición en la temporada pasada, especialmente en las últimas jornadas. Confirma que esa será nuestra nueva normalidad y pretende que firmemos nuestra falta de libertad", destaca.

La agrupación de peñas afirma que ya estudia las acciones pertinentes "a nivel legal y administrativo, para dar una respuesta desde el ámbito de la abogacía". El texto concluye invitando a todos los socios de Marathon Inferior a no renovar "hasta que el club retire las normas persiguen nuestra libertad individual y colectiva" y exigiendo "una respuesta inmediata por parte del club y una rectificación".