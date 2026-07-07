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Dépor

El Deportivo cierra el fichaje de Bright Ede

El central zurdo de 19 años procedente del Motor Lublin de Polonia se convertirá en nuevo jugador blanquiazul

Dani Fernández
Dani Fernández
07/07/2026 09:05
Bright Ede en un partido de la Liga polaca
Bright Ede en un partido de la Liga polaca
Motor Lublin
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El Deportivo no baja el ritmo en un mercado de fichajes que, pese a llevar siete días abierto, ya deja claro el cambio de dimensión del proyecto blanquiazul. Después de cerrar la portería con Leo Román y reforzar el centro del campo con el fichaje de Teun Gijselhart y el inminente de Lorenzo Amatucci, el club herculino vuelve a dar un golpe sobre la mesa con la incorporación de un nombre desconocido para el público general, pero que está considerado como uno de los centrales jóvenes mas prometedores de su generación.

La entidad blanquiazul ha conseguido cerrar el fichaje de Bright Ede, un futbolista que llevaba tiempo en el radar de numerosos equipos y que ha priorizado aterrizar en A Coruña por encima de otros destinos.

Según el periodista polaco, Tomasz Wlodarczyk, el defensa de 19 años ya habría superado el recibimiento médico y se comprometerá con el Deportivo hasta el año 2031. Otro jugador que llegará en calidad de propiedad y con un margen de crecimiento por delante muy importante.

El fichaje no ha sido sencillo. Durante los últimos meses, Bright Ede despertó el interés de varios clubes europeos y españoles. La Roma ha tratado de convencerlo hasta última hora, con el jugador ya en la ciudad herculina, pero el internacional con las categorías inferiores con Polonia se ha decantado por la oferta de la dirección deportiva encabezada por Fernando Soriano, que le asegura un mayor número de minutos que el que el conjunto romano podía ofrecerle.

Anteriormente, también había estado en la órbita de equipos como el Chelsea, el Estrasburgo, el Manchester United o el Real Betis, que llegó a presentar una propuesta cercana a los cinco millones de euros durante el pasado mercado invernal.

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El contexto, sin embargo, ha cambiado por completo en Riazor. El ascenso a Primera División y el atractivo del proyecto a largo plazo han permitido al Deportivo competir y ganar la carrera por un futbolista que hasta hace muy poco estaba fuera de su alcance. 

Bright Ede está considerado como uno de los zagueros con mayor proyección de su generación. Su altura (mide 193 centímetros) y capacidad para iniciar el juego desde atrás con pierna izquierda junta dos necesidades que la dirección deportiva buscaba sumar a la zaga. Ganar talla y tener otro recurso natural para el perfil  zurdo.

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