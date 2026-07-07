Diego Gómez, Rubén López y Martín Ochoa: el otro camino de la cantera para llegar a la meta

Rubén López, durante su presentación con el Pontevedra Pontevedra CF

Formarse en una gran cantera, crecer rodeado de profesionales y superar etapas hasta debutar con el primer equipo. Ese es el recorrido soñado por cualquier futbolista, pero pocas veces el camino hacia la élite transcurre en línea recta. No todos los canteranos consiguen asentarse en el Deportivo de forma inmediata, como por ejemplo sí lograron hacer Yeremay, Mella o Dani Barcia. En muchos casos, salirse de la ruta en busca de nuevos destinos se convierte en una etapa necesaria para seguir creciendo y regresar con opciones reales de hacerse un hueco en Riazor.

Es una realidad que vuelve a quedar reflejada en el inicio de la pretemporada 2026-27. El Deportivo comenzó este lunes la preparación para su regreso a Primera División, pero entre los citados por Antonio Hidalgo no figuraban Diego Gómez, Rubén López, Martín Ochoa ni Jairo Noriega. Los cuatro tienen contrato en vigor, acumulan experiencia a préstamo durante las últimas temporadas y todo apunta a que su futuro volverá a estar, al menos de momento, lejos de A Coruña.

A pesar de que la nueva categoría del Fabril tras el ascenso parecía abrir una alternativa para seguir creciendo en casa, algunos jugadores que ya han demostrado un buen nivel en ella quizá busquen aspirar a algo más en el siguiente paso que den en sus respectivas carreras.

Futuro incierto

Los cuatro canteranos que ahora se encuentran con su futuro en el aire comenzaron a asomar en el primer equipo durante la temporada 2023-24. Algunos fichajes no respondieron a las expectativas y esto abrió la puerta a varios jugadores de la cantera en un curso que terminó con el ascenso a Segunda División.

El caso de Diego Gómez es uno de los más representativos. El extremo de Amoeiro llegó a debutar con los mayores antes de salir cedido al Arenteiro, donde estaba firmando una gran primera vuelta en Primera RFEF cuando el Deportivo decidió recuperarlo en el mercado invernal. Heredó el dorsal 7 que había dejado Lucas Pérez y apenas un mes después renovó hasta 2030. A las órdenes de Óscar Gilsanz disputó 17 encuentros y acumuló 536 minutos, hasta que el pasado verano volvió a salir a préstamo. Su paso por el Cartagena fue breve y en enero recaló en el Pontevedra, donde recuperó protagonismo y volvió a ofrecer un buen nivel. Pese a tener uno de los contratos más largos de la plantilla, no ha iniciado la pretemporada con el primer equipo y todo apunta a una nueva cesión.

El club trabaja en las salidas para hacer hueco a los fichajes Más información

Tampoco estuvo este lunes en la ciudad deportiva Rubén López. El de Silleda dio el salto desde el Fabril durante la campaña del ascenso a Segunda y disputó 17 partidos con Imanol Idiakez, dejando destellos de calidad que despertaron el interés de varios clubes. Finalmente, recaló en el Barça Atlètic, donde completó una gran temporada con 35 partidos y más de 2.300 minutos, además de entrenarse en varias ocasiones con el primer equipo azulgrana. Su regreso a A Coruña parecía el paso definitivo para consolidarse en la medular, pero apenas contó para Antonio Hidalgo. Solo disputó 74 minutos durante la primera vuelta y la llegada de Riki Rodríguez terminó haciendo que compartiera destino con Diego Gómez en Pasarón, donde volvió a sentirse importante. Ahora, el fichaje de Teun Gijselhart y la intención del club de reforzar todavía más el centro del campo vuelven a reducir sus opciones.

Martín Ochoa es otro de esos jugadores que conoce bien el camino alternativo. El delantero dejó uno de los goles más recordados de la temporada 2023-24 al marcar el tanto de la victoria frente al Sabadell, pero desde entonces ha ido encadenando cesiones. Primero jugó una campaña en el Lugo y el pasado verano recaló en el Arenteiro, donde no logró encontrar continuidad, hasta que en enero se incorporó al Ourense CF y recuperó su versión goleadora, firmando seis tantos en 17 partidos durante la segunda vuelta.

Jairo, el caso más radical

Por último, la situación de Jairo Noriega presenta una gran diferencia con respecto a sus compañeros. Al no ser ya sub-23, no puede alternar primer equipo y Fabril, lo que reduce sus opciones dentro del club. Tras abandonar Abegondo y destacar en el Ourense, el Deportivo decidió recuperarlo como uno de los primeros fichajes para la temporada 2025-26. Sin pasar por la ciudad deportiva, salió cedido al Racing de Ferrol, donde fue una pieza importante pese a que el conjunto departamental firmó un curso muy discreto. Su ausencia este lunes apunta a que volverá a buscar minutos lejos de Riazor.

Primer paso de la pretemporada: el Deportivo supera las pruebas médicas Más información

En cualquier caso, una cesión no tiene por qué interpretarse como un paso atrás. En clave blanquiazul, el mejor ejemplo es el de Álex Bergantiños, que necesitó pasar por Xerez, Granada y Nàstic antes de regresar para convertirse en pieza clave del ascenso a Primera en 2012 y, posteriormente, en capitán y referente del club durante más de una década. Porque no existe una única fórmula para triunfar y, en ocasiones, es necesario demostrar fuera antes de volver preparado para quedarse.