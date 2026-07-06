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Dépor

Primer paso de la pretemporada: el Deportivo supera las pruebas médicas

El primer grupo de futbolistas pasó por el Hospital HM Modelo para someterse a los reconocimientos previos al primer entrenamiento este martes en Abegondo

Dani Fernández
Dani Fernández
06/07/2026 17:26
Adriá Altimira durante las pruebas médicas de ayer
Adriá Altimira durante las pruebas médicas
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El Deportivo ya está en marcha. La plantilla blanquiazul dio este lunes el pistoletazo de salida a la temporada 2026-27 con la habitual jornada de reconocimientos médicos y pruebas físicas, el primer paso antes de que Antonio Hidalgo dirija mañana martes el primer entrenamiento sobre el césped de Abegondo, ya con el balón como protagonista.

Los 27 futbolistas citados por el técnico pasaron diferentes pruebas para comprobar su estado físico tras las vacaciones. Fue el primer día como deportivistas para Leo Román y Teun Gijselhart, las dos incorporaciones confirmadas hasta la fecha, mientras que varios jugadores del Fabril también comenzaron una pretemporada en la que formarán parte del primer equipo, como el caso de Xabi Campos, al que todavía le queda un año para terminar su etapa como juvenil.

La jornada estuvo repartida entre las instalaciones del club y el Hospital HM Modelo, donde la plantilla completó los reconocimientos cardiológicos previos al inicio de la preparación. Los futbolistas se sometieron a un electrocardiograma y un ecocardiograma, pruebas habituales en el arranque de cada temporada para comprobar que todos los parámetros se encuentran dentro de la normalidad antes de afrontar las primeras cargas de trabajo.

Riki, durante el partido contra el Mirandés en Riazor (3-1)

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Junto a los nuevos fichajes regresaron a la actividad futbolistas importantes del bloque que logró el ascenso, como Yeremay Hernández, David Mella, Diego Villares, Mario Soriano o Lucas Noubi. También estuvieron presentes jugadores que afrontan un verano decisivo para definir su futuro como Zakaria Eddahchouri o Riki.

La vuelta al trabajo supone también el inicio de una temporada en la que el Deportivo volverá a competir en Primera División ocho años después y en la que además el club celebrará su 120 aniversario.

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