Los cinco jugadores que deben reivindicarse en la pretemporada del Deportivo

Riki, durante el partido contra el Mirandés en Riazor (3-1) Germán Barreiros

El Deportivo 2026-27 ya está en marcha. Tras un lunes de pruebas médicas y físicas, será hoy cuando el grupo se ponga a las órdenes de Antonio Hidalgo para completar el primer entrenamiento de lo que se espera sea una exigente preparación de cara al regreso a Primera División.

Se vienen varias semanas intensas por delante, aunque no con el mismo grado para todos los futbolistas. Dentro de los 27 citados por el técnico de Granollers, hay varios grupos diferentes que se dividen entre los futbolistas que tienen el puesto asegurado en la plantilla, los que acudirán a la preparación sabiendo que no continuarán cuando cierre el mercado por el 1 de septiembre… y los que tienen durante el verano un importante examen que definirá su rol en el equipo, o fuera de él, para la campaña que comenzará en unas semanas. Estos son los cinco futbolistas que más se juegan:

Álvaro Ferllo

Su situación ha dado un giro de 180 grados en los últimos días. El riojano llegó en enero y fue una de las piezas clave en el ascenso, haciéndose con la titularidad nada más llegar y consolidándose por delante de Germán Parreño con actuaciones clave como la del duelo con el Leganés, cuando paró un penalti en el tiempo añadido.

Leo Román no es un fichaje cualquiera Más información

Nunca hubo dudas de que el Deportivo acudiría al mercado para reforzar la portería y buscar competencia para Ferllo, pero pocos esperaban que esa figura fuera del calibre de Leo Román. Más allá de lo que determine el césped cuando ambos se pongan bajo palos en el día a día y muestren su nivel, el fichaje del guardameta ibicenco es una apuesta mayúscula del club. Una operación estratégica en la que todos los factores (inversión, contrato, bagaje) hacen pensar que no se ha firmado a un arquero para competir el puesto, sino para recibir el ‘1’ y convertirse en uno de los referentes del equipo.

Con un año más de contrato, hasta junio de 2027, Ferllo tiene dos opciones. Rebelarse y tratar de ponerle a Hidalgo, su gran valedor, las cosas complicadas en el día a día para que le cueste decidir entre él y Leo Román; o buscar una salida. El club se ha cubierto con la extensión de contrato de Parreño y cuenta además en nómina con Eric Puerto, por lo que habrá que reducir el número de porteros antes de que cierre el mercado. El nombre de esa baja dependerá de cómo afronte el verano The Real Shark.

Dani Barcia

Paradójicamente, el año que más minutos ha jugado desde que llegó al primer equipo es también el año en el que más dudas ha dejado. Barcia completó una temporada en la que fue claramente de más a menos y terminó perdiendo el puesto en la defensa blanquiazul a pesar de ser el único central zurdo de la plantilla.

A sus 23 años, con el ascenso a Primera División y una línea defensiva en la que repetirán los compañeros que tuvo por delante el curso pasado, y a la que llegarán refuerzos, el canterano necesita completar una pretemporada sobresaliente para convencer a Hidalgo de que puede ser una de esas piezas de la retaguardia. Su condición de zurdo le concede cierta ventaja, al menos mientras no llegue un defensor del mismo perfil, pero debe mejorar su consistencia para que el Dépor redoble la fuerte apuesta que hizo por él en la 2025-26.

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Las próximas semanas serán un test para Barcia, que en todo caso no tendría ningún tipo de problema en términos de pretendientes en caso de querer buscar minutos lejos de Riazor después de su gran rendimiento en las últimas temporadas. Empezando por un viejo conocido como Imanol Idiakez, que le abriría encantado las puertas del Nuevo Mirandilla en Cádiz.

Riki

El club decidió pagar por él en enero para adelantar su llegada seis meses y aunque contribuyó a la buena segunda vuelta que terminó en el ascenso, su impacto estuvo lejos de ser el esperado de un movimiento de tal nivel. Su encaje en el esquema de Hidalgo todavía está por definir, lo que sumado a la llegada ya cerrada de Gijselhart y a la posible incorporación de Amatucci, complican sus opciones de tener un papel relevante.

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A su favor juega precisamente la apuesta que Fernando Soriano hizo por él y su contrato hasta 2029, situación que le da cierto margen para luchar por el puesto con tranquilidad, aunque sin relajación.

David Mella

Su situación es diferente a la del resto de miembros de este grupo. Porque no hay ninguna duda de que Mella formará parte de la plantilla del Dépor para el próximo curso. Pero este sí se trata de un verano que marcará su importancia en la rotación. Y será además una pretemporada marcada por la recuperación de su lesión de rodilla. El extremo empezará la preparación sin todavía poder ejercitarse al 100%, por lo que tendrá menos tiempo para demostrar que el paso por el quirófano no ha dejado ningún tipo de secuelas.

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Con la intención de llegar en forma al estreno en Primera, por delante también tiene el reto de encontrar su mejor posición en los planes del entrenador blanquiazul, que el año pasado optó por entregarle las llaves del carril diestro, exigiéndole, además de atacar, un importante sacrificio defensivo. El crecimiento de Altimira en su ausencia le pone dura competencia en esa posición, al tiempo que está sobre la mesa la posibilidad de un cambio de banda y el regreso a los orígenes en la izquierda, donde la estructura con la que el equipo terminó la temporada favorece sus cualidades en caso de buscar un nuevo intento a pierna natural.

Eddahchouri

Quizá pueda parecer un lujo prescindir del máximo goleador del equipo en el año del ascenso, pero Eddahchouri tiene por delante un verano en el que debe demostrar que puede ser el nueve del Dépor después de perder su primer asalto con Bil Nsongo, con plaza fija tras su renovación hasta 2030.

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El club busca incorporar al menos un delantero en este mercado y el esfuerzo que ponga en hacer algún movimiento más en punta dependerá en gran medida de lo que Zaka ofrezca a lo largo del verano. El neerlandés tiene un cartel importante en Segunda, pero todo dependerá de su rendimiento y también de lo que el Deportivo pueda encontrar en el mercado a lo largo de las próximas semanas.