Leo Román no es un fichaje cualquiera

Miguel Gutiérrez, por el que un Girona recién ascendido pagó 11 millones en 2022, celebra un gol EFE/DAVID BORRAT

Del mismo modo que no es un recién ascendido cualquiera, el Deportivo ha empezado a actuar en el mercado como un recién ascendido que no lo es tanto. Los 9 millones de euros pagados por el traspaso de Leo Román, portero del Mallorca que ya ha alcanzado la internacionalidad absoluta, están dando mucho que hablar. Y es normal, porque existen pocos precedentes de conjuntos que acaban de dar el salto a Primera División cuya inversión más grande en un fichaje supera la que acaba de hacer el club blanquiazul con el guardameta balear.

En resumen, Leo Román es el tercer fichaje más caro de un recién ascendido en los últimos treinta años. Desde 1996, solo dos contrataciones superan a la del excancerbero del Mallorca por el Deportivo.

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En el verano de 2002, tras salir de sus dos ‘añitos en el infierno’, el Atlético de Madrid pagó al Milan 13 millones de euros por Javi Moreno, delantero que la rompió en el Alavés finalista de la Copa de la UEFA –ahora Europa League–, pero que pasó con más pena que gloria por el club rossonero, en el que militó una sola temporada, con 23 apariciones (7 de titular) y 5 goles. La entidad lombarda había pagado al conjunto vitoriano por el veloz punta valenciano tres millones de euros más.

Veinte años después, al comienzo del curso 2022-23, el Girona desembolsó 11 millones de euros por Miguel Gutiérrez, lateral del Real Madrid. El pinteño apenas había jugado diez partidos en dos temporadas con el primer equipo blanco, ya que formaba parte del RM Castilla. Tras su segundo ascenso a Primera, el cuadro gerundense tiró la casa por la ventana, pero el negocio le salió redondo, ya que jugó 98 de los 114 encuentros del equipo en la división de honor en tres temporadas antes de ser traspasado por 18 millones de euros al Nápoles italiano.

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Precedentes pobres

Los dos anteriores ascensos del Deportivo a Primera, en 2012 y 2014, estuvieron marcados por los problemas económicos por los que atravesaba la entidad herculina. Por ello, los fichajes más caros en aquellas campañas quedan a años luz de Leo Román.

Además, ambas operaciones fueron de cesión, sin quedarse al futbolista. La primera fueron los 0,6 millones de euros abonados al Benfica por Nélson Oliveira. La segunda, los 1,2 millones de euros desembolsados por Lucas Pérez al PAOK griego.

En los últimos años, algunos clubes, además del Girona, han exhibido músculo en su retorno a la máxima categoría. Llama la atención precisamente aquel verano de 2022, en el que el Valladolid pagó al Sporting de Lisboa por el ecuatoriano Gonzalo Plata exactamente lo mismo que el Deportivo al Mallorca por Leo Román y el Almería gastó 8 millones de euros por El Bilal Touré, delantero marfileño del Stade Reims.

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Desde la pandemia de covid, los recién ascendidos han gastado un total de 73,15 millones de euros en sus respectivas contrataciones más costosas. Este dato supone que la media de inversión en el fichaje más caro ha sido de poco más de 4 millones de euros, menos de la mitad de lo que el Deportivo ha desembolsado por Leo Román. En la presente década, Lucas Boyé llegó al Granada a cambio de 8,7 millones de euros, Raúl Guti al Elche por 5 y Stipe Biuk al Valladolid y Antonio Blanco al Alavés por 4.

Está claro que el Deportivo no es un ascendido cualquiera. Operaciones como la de Leo Román, casi única en tres decenios, así lo atestiguan.