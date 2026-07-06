La TVG negocia con el Deportivo la emisión de todos los partidos de la pretemporada

El Deportivo ya ha puesto en marcha este lunes la pretemporada 2026-27 y, mientras la plantilla comienza a preparar el nuevo curso, también se ultiman los detalles para que los aficionados blanquiazules puedan seguir sus primeros pasos en el regreso a Primera División. La Televisión de Galicia negocia con el club herculino la retransmisión de todos los amistosos de verano.

La cadena pública está en conversaciones con el Dépor para emitir íntegramente el calendario estival de los de Antonio Hidalgo. De confirmarse el acuerdo, los seguidores podrían seguir por televisión los seis compromisos de preparación que su equipo ya tiene confirmados antes del arranque de la competición. La TVG ofrecerá toda la pretemporada del Celta de Vigo y trabaja para completar su cobertura de verano también con el Deportivo.

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La plantilla inició esta mañana la vuelta al trabajo con las habituales pruebas médicas y físicas, antes de comenzar los entrenamientos sobre el verde de Abegondo a partir de este martes.

Será el primer paso de una preparación que servirá para integrar a los nuevos fichajes y poner a punto al equipo. El calendario de amistosos arrancará el 18 de julio frente al Compostela en el estadio Vero Boquete de San Lázaro. Después llegarán los duelos ante el Real Oviedo (25 de julio) y Lugo (29 de julio). Justo después la expedición blanquiazul se desplazará a Alemania para medirse al FC St. Pauli (1 de agosto), recién descendido a Segunda División. Los amistosos internacionales acabarán con la concentración del equipo en Italia, con partidos ante la Fiorentina (6 de agosto) y Genoa (8 de agosto).