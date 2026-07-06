La camiseta del Deportivo a través de sus marcas (III) | Rafrei, ayuda de casa en tiempos de carestía

El once del Deportivo que estrenó la camiseta Rafrei, con el logo rojo sin fondo, el 8 de noviembre de 1987 en Riazor frente al Rayo Vallecano CEDIDA

La única marca gallega y coruñesa que lució en la camiseta del Deportivo lo hizo en uno de los peores momentos de la historia del club, pero ello le sirvió para pasar a la posteridad con una zamarra convertida en objeto de culto del deportivismo, que la venera desde hace unos meses en su museo.

‘Rafrei: deporte y baño’. Esos son los motivos que inspiran a una marca coruñesa cuya sede se encuentra en la plaza Maestro Mateo, en un edificio con acceso también por la calle Fernando Macías. Su nombre procede del de su propietario, ya que es producto de la unión de las primeras sílabas del nombre y primer apellido de Raúl Freire Iglesias. Freire gestiona otra marca textil, Incono (Industrial Corbatera del Noroeste), fundada por su padre Raúl Freire Paz. Ambas cierran años después para dar paso a la mítica tienda El Uniforme –ahora Dolca Uniformes–, situada en la calle Pintor Joaquín Vaamonde –entre la plaza de Vigo y la calle Juan Flórez–, centrada en la venta de uniformes escolares y equipamientos deportivos de la mayoría de colegios públicos y privados, además de prendas de trabajo de hostelería, sanidad, industria y comercio. Una hermana de Raúl Freire, María del Carmen, es la esposa de Manuel Peñamaría –hijo del exalcalde Sergio Peñamaría de Llano–, que regenta El Uniforme hasta su cierre el 30 de noviembre de 2018.

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El 6 de noviembre de 1987 Rafrei entrega al Deportivo material deportivo por un valor superior a los dos millones de pesetas, lo que al cambio supone unos 12.000 euros, que serían 85.000 euros en la actualidad si aplicamos el valor tiempo del dinero. Corren malos tiempos para el equipo y para el club, en una temporada que empieza con el traspaso de la gran figura, José Luis Vara, al Betis por 25 millones de pesetas para tratar de dar un respiro a las maltrechas arcas del club, y el trágico fallecimiento de Javier Sagarzazu en el bus del equipo antes de llegar a Carral para disputar un encuentro amistoso frente al Ourense. El presidente Andrés García Yáñez, durante la presentación de la nueva indumentaria, expresa su satisfacción por la ayuda recibida y destaca el hecho de que la firma sea coruñesa.

El Deportivo, con la camiseta Rafrei blanca que replicó Kappa la pasada temporada, en la visita al Espanyol en la campaña 1989-90 ARCHIVO DXT

El 8 de noviembre de 1987, el Deportivo recibe al Rayo Vallecano en Riazor en el estreno de las equipaciones de la marca herculina. El equipo dirigido por Luis Rodríguez Vaz se impone al conjunto madrileño gracias a un solitario gol del argentino Carlos Ernesto Fontana en el minuto 14.

Parecía dar suerte el nuevo esponsor técnico, pero lo cierto es que tras aquella victoria, el Deportivo encadena una de las peores rachas de su historia: 17 partidos sin conocer la victoria. Aquella temporada acaba con la taquicárdica salvación en la última jornada gracias al gol de Vicente al Racing de Santander, ya sin el dimitido García Yáñez y con Julio Meana como presidente interino. Esa camiseta Rafrei con la que el delantero vilalbés marca el histórico tanto permanece expuesta desde hace unos meses en el museo del Deportivo.

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Durante las siguientes tres temporadas (1988-89, 1989-90 y 1990-91), los jugadores blanquiazules alternan partidos con Gilcor y Rafrei. Incluso combinan camiseta de una marca y pantalón de la otra. Una de las razones es que aquella cesión de material por parte de Rafrei es gratuita, un regalo de la marca herculina de bañadores y ropa deportiva, por lo que no existe un contrato de por medio que obligue a los jugadores a vestir las equipaciones del fabricante coruñés. Y que la relación con Gilcor había quedado rota por la ‘desaparición’ de la marca mallorquina.

Tito Ramallo, antes de un partido del Fabril en Riazor con la camiseta Rafrei con el parche blanco CEDIDA

En los talleres de la plaza Maestro Mateo también se diseñan y tejen dos equipaciones suplentes icónicas. Una totalmente azul y otra totalmente blanca, con unas finas líneas verticales –blancas en el caso de la azul y viceversa– al estilo de algunos modelos de Adidas en el Mundial 82, como los utilizados por Francia, Hungría, Yugoslavia, Irlanda del Norte, Unión Soviética o Nueva Zelanda. La equipación blanca es la elegida por el club y por Kappa para reeditar en la primera Jornada Retro de la historia de la Liga, en la que el Deportivo visita al Huesca en El Alcoraz (1-1) en la temporada 2025-26. Esa camiseta, propiedad del exfabrilista Tito Ramallo, también lució durante unas semanas en el museo del club, con motivo precisamente del lanzamiento de la equipación vintage de cara a la Jornada Retro de LaLiga.

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El uniforme azul es el que utiliza el primer equipo en un encuentro histórico, el de vuelta de semifinales de la Copa del Rey 1988-89 ante el Valladolid. El partido de las agresiones de Minguela y Hierro a Fran, de la criminal patada de Patri sobre Ramón y del gol ilegal del futuro deportivista Ricardo Albisbeascoechea que fuerza la prórroga. En definitiva, el encuentro del calamitoso arbitraje de Emilio Soriano Aladrén, está vestido por el uniforme azul de la marca herculina.

Las equipaciones se utilizan en muchas ocasiones sin publicidad, pero en ellas también aparece en diversos partidos el tercer patrocinador comercial deportivista, Leyma. La central lechera coruñesa se estrena en la temporada 1989-90, una de las que el equipo utiliza indistintamente camisetas Gilcor y Rafrei.

En definitiva, honor a Raúl Freire Iglesias por un gesto altruista y deportivista que evitó al Deportivo, en unos tiempos de penuria económica, un importante gasto. Cuando la esponsorización técnica todavía no había virado su rumbo hacia lo que es ahora, Rafrei estuvo ahí para ayudar al Deportivo y crear algunas prendas icónicas y muy deseadas por los aficionados.