El Deportivo busca acelerar el ritmo de fichajes antes de que arranquen los amistosos

Amatucci, este miércoles en sala de prensa EFE

Teun Gijselhart —anunciado el 19 de junio— y Leo Román —oficializado el 3 de julio— son los dos únicos fichajes del Deportivo a estas alturas. Con estas incorporaciones, el cuadro blanquiazul cierra la portería y refuerza la medular al mismo tiempo que busca firmar a más futbolistas que cubran otras demarcaciones, con el objetivo de contar con más jugadores en la plantilla antes del primer amistoso confirmado contra el Compostela el sábado 18 de julio.

En una entrevista para el AS, Fernando Soriano señaló que el ritmo de fichajes será "a cuentagotas" y que hasta el 30 de junio llegarían dos o tres como mucho. En ese intervalo temporal, el Dépor solamente cerró a un jugador, a Gijselhart, y la segunda llegada no se produjo hasta este mes de julio. Sin embargo, Fernando Soriano tiene en su lista de pretendientes a algunos futbolistas que podrían aterrizar en A Coruña.

Por lo tanto, hasta ahora el Deportivo ha unido a sus filas a dos futbolistas para aumentar la competitividad con el salto a la élite y este número podría aumentar antes del primer test en San Lázaro. Todavía faltan cinco fichajes más como mínimo, teniendo en cuenta la promesa del director deportivo de contratar "entre siete y nueve, en función de que haya salidas o no".

Dentro de sus pretensiones, el club está intentando alcanzar un acuerdo con la Fiorentina por el centrocampista Lorenzo Amatucci. Fernando Soriano y Massimo Benassi ya manifestaron su deseo de fichar a futbolistas jóvenes en propiedad, un perfil en el que encaja el ex de Las Palmas que tiene 22 años. Desde Italia afirman que el mediocentro ya pactó con el Dépor un contrato hasta 2030 y el traspaso alcanzaría los cuatro millones de euros, a lo que Matteo Moretto añade que solo falta el entendimiento entre clubes, pero las conversaciones están avanzadas y la operación podría cerrarse este martes o miércoles. Siguiendo este mismo patrón, el Dépor también trata de cerrar la contratación del joven central polaco Bright Ede, del Motor Lublin de su país

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La contratación del italiano parece la más adelantada de la dirección deportiva hasta el momento, que también se ha movido en otras demarcaciones como en la mediapunta. En el periódico alemán Bild señalan que el conjunto coruñés lleva varios días apretando por Asp Jensen , danés de 20 años propiedad del Bayern Múnich. Sin embargo, el futbolista tiene muchos interesados detrás, entre ellos la Lazio que según Matteo Moretto es el mejor colocado para hacerse con sus servicios.

El director deportivo también le otorga importancia a la contratación de perfiles con experiencia en la élite , puesto que la plantilla del Dépor es una de las que menos partidos conforman en Primera División . Bajo esta premisa, el club va a la caza de un delantero centro entre los que han sonado Fede Viñas , Álvaro Morata o Fábio Silva , los cuales cuentan con un paso previo en LaLiga EA Sports. Por otro lado, según Moretto el club se ha interesado en el regreso de Domingos Duarte para el centro de la zaga, que cuenta con 188 partidos en la categoría de oro del fútbol español.

Con esta situación, el equipo dirigido por Antonio Hidalgo tiene su primera cita de preparación la semana que viene, el sábado 18, y para entonces podría unir a más futbolistas en el plantel con el objetivo de que comiencen los amistosos de la pretemporada al mismo ritmo que el club.