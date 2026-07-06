De Vigo a Riazor: el vínculo gallego que Leo Román lleva en la sangre

Leo Román tras un partido con el Mallorca RCD MALLORCA

Leo Román aterriza en A Coruña como uno de los grandes fichajes de un mercado de verano que no ha hecho nada más que empezar. El guardameta defenderá la portería del Deportivo en la campaña 2026-27 y también el proyecto ambicioso que quiere seguir la entidad herculina en los años siguientes. El internacional español llega procedente del Mallorca después de que los blanquiazules abonasen el pago de su cláusula de rescisión. Una apuesta clara de presente y futuro que, además, esconde un curioso vínculo con Galicia.

Aunque nació en Ibiza y ha desarrollado gran parte de su carrera en las Islas Baleares, el nuevo meta deportivista llega sangre gallega por parte de padre.

El origen de esa relación se encuentra en Vigo, donde nació Vicente Román, padre del guardameta y también portero durante su etapa como futbolista. Formado en la cantera celeste, llegó a jugar en el filial del Celta antes de emprender una carrera que acabaría llevándolo a Baleares, donde terminó estableciéndose de manera definitiva. Fue en Ibiza donde echó raíces, formó una familia y donde, años después, nacería Leo Román, en el año 2000.

El fútbol siempre estuvo presente en casa. Vicente se encargó de transmitir a su hijo la pasión por una posición tan específica como la de portero y siguió muy de cerca sus primeros pasos. Leo comenzó a jugar en equipos de la isla antes de dar el salto al Mallorca, donde terminó convirtiéndose en uno de los guardametas con mayor proyección del fútbol español. Tras consolidarse en Primera División, debutar con la selección absoluta y despertar el interés de numerosos clubes europeos, ha sido finalmente el Deportivo quien ha logrado convencerle para liderar su nuevo proyecto.

La historia adquiere un punto de simbolismo por el destino. El siguiente capítulo en la carrera de Leo Román estará precisamente en Galicia, la tierra en la que nació su padre y donde comenzó el camino futbolístico de la familia. No será en Vigo, sino en A Coruña, donde el ya nuevo portero blanquiazul tendrá la misión de cerrar el candado de la portería para asentar al club en la élite del fútbol nacional.

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El guardameta ya había vivido un momento especial en tierras herculinas hace apenas unas semanas. Su debut con la selección española absoluta llegó en Riazor, donde disputó sus primeros minutos con la camiseta nacional en el amistoso frente a Irak. Un estreno que ahora cobra un significado todavía mayor.

El fichaje de Leo Román recupera, de forma inesperada, un pequeño hilo que une al Deportivo con una familia cuyo recorrido comenzó hace décadas en Vigo y que ahora encuentra continuidad en Riazor. El hijo de un excéltico será el encargado de custodiar la portería del Dépor, cerrando un círculo que pocos podían imaginar cuando Vicente Román inició su carrera.