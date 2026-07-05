Leo Román, uno de los diez hombres de nueve millones

Leo Román, durante su etapa en el Mallorca RCD MALLORCA

El fichaje de Leo Román por el Deportivo, aparte de un puñetazo sobre la mesa del club blanquiazul en su ansiado retorno a Primera tras ocho años de ausencia, convierte al portero ibicenco en uno de los futbolistas más caros de la historia deportivista.

Los 9 millones de euros en que quedó cifrada su cláusula rescisión tras el descenso del Mallorca sitúan al guardameta balear en la octava plaza del ranking de los traspasos más elevados pagados por el Deportivo para hacerse con la propiedad de un jugador. Leo Román aparece igualado en esa posición con dos brasileños, Djalminha y Emerson Moisés Costa, por los que el Dépor pagó en 1997 y 2000, respectivamente, 1.500 millones de pesetas. Una cifra que al cambio son exactamente 9 millones de euros.

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El nuevo cancerbero blanquiazul y los dos brasileños completan un top 10 formado única y exclusivamente hasta ahora por futbolistas fichados entre 1997 y 2002, todos con un coste superior en su día a los 1.500 millones de pesetas o a los 9 millones de euros. El jugador más caro en los 120 años de vida del Deportivo es Diego Tristán. Como Leo Román, el máximo goleador de la historia blanquiazul con 110 goles en encuentros oficiales también llegó procedente del Mallorca, semanas después de que el Dépor ampliase la lista de campeones de Liga de Primera División de ocho a nueve clubes. El club balear recibió 2.900 millones de pesetas –17,4 millones de euros al cambio– por su traspaso en el verano de 2000.

Un año después, el Deportivo abonó 2.628 millones de pesetas –15,8 millones de pesetas al cambio– al Espanyol por Sergio González Soriano. El mediocentro catalán es el segundo traspaso más alto que ha pagado jamás la entidad herculina. Otro catalán, pero delantero, Albert Luque, cierra el podio. También el Mallorca se benefició de la inversión deportivista, que alcanzó los 15 millones de euros –en 2002 ya había entrado en circulación la moneda europea–, aunque la ficha de Luque fue tasada en 14,1 millones de euros y los 900.000 restantes en el traspaso del delantero argentino Turu Flores y la cesión del ariete uruguayo Walter Pandiani a la entidad bermellona.

El sonado fichaje del delantero zurdo egarense tras el Mundial de Corea y Japón sacó del podio a Aldo Pedro Duscher, por el cual el Deportivo había pagado 2.040 millones de pesetas –poco más de 12 millones de euros al cambio– al Sporting de Lisboa dos años antes. Después de conquistar la Liga, el Deportivo realizó la mayor inversión conjunta de toda su existencia, siendo el fichaje del mediocentro argentino el segundo más alto tras el de Diego Tristán.

El defensa más caro

En la quinta posición aparece el defensa más caro de la historia del Deportivo. En el mismo verano en que fichó a Luque, la entidad herculina contrató a Jorge Andrade. El central portugués le costó al Dépor 12 millones de euros, dinero que recibió un Oporto ante el que el atlético zaguero protagonizó, solo dos años después, aquella cariñosa patada a su amigo Deco que alejó la soñada final de la Champions League en Gelsenkirchen. La más decepcionante adquisición del top 10 ocupa la sexta posición. El rendimiento de Roberto Miguel ‘Toro’ Acuña dejó mucho que desear pese a su fenomenal desempeño en temporadas anteriores tanto con el Zaragoza como con la selección paraguaya. El Deportivo pagó al club maño, también después del Mundial de Corea y Japón, un traspaso valorado en 11 millones de euros, del que 8,7 fueron en moneda y mientras que el valor de los otros 2,3 se dividió entre la propiedad de David Pirri y la cesión por una temporada de Jesús Muñoz.

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El último jugador que supera a Leo Román es Juan Carlos Valerón. La directiva presidida por Augusto César Lendoiro pescó en el verano de 2000 en el descendido Atlético de Madrid. Junto a Capdevila y Molina llegó el canario, para una inversión total de 3.350 millones de pesetas, de los que poco más de la mitad correspondieron al mago de Arguineguín. El precio de Valerón fue de 1.700 millones de pesetas, lo que al cambio suponen 10,2 millones de euros. Curiosamente, en aquel traspaso múltiple se produjo el desembolso más grande que jamás hizo el Deportivo por un portero hasta el pasado viernes. Molina le costó al Deportivo 700 millones de pesetas, unos 4,2 millones de euros al cambio.

Los 17 de mil millones

Además del top 10, el Deportivo superó la barrera de los 1.000 millones de las antiguas pesetas en otros siete fichajes. A la entidad coruñesa le costaron más de los ahora 6 millones de euros Roy Makaay, Víctor Sánchez del Amo, Andrés Guardado, Washington Sebastián ‘Loco’ Abreu, Sidnei Rechel, Rivaldo y César Martín.

Makaay llegó al Deportivo procedente del descendido Tenerife en 1999, a cambio de 1.350 millones de pesetas. Ese mismo verano, el club herculino pagó 1.200 millones de pesetas al Racing de Santander por Víctor y otros 1.000 millones al Oviedo por el central César. Año y medio antes, en el mercado de invierno del curso 1997-98, el Dépor se gastó la mitad de los 4.000 millones de pesetas recibidos por el ‘Rivaldazo’ del Barça en cuatro jugadores: Abreu, ‘Manteca’ Martínez, Lionel Scaloni y Mustapha Hadji. El más costoso, con diferencia, fue el delantero internacional uruguayo, por el que pagó 7,5 millones de dólares –1.132 millones de pesetas– al San Lorenzo de Almagro argentino. A su vez, Rivaldo se había erigido en 1996 en el primer fichaje blanquiazul por encima de los mil millones, ya que aquellos 8 millones de dólares pagados al Palmeiras equivalían en esos instantes a 1.015 millones de pesetas.

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En la era post-Champions League, el Deportivo solo ha pagado más 6 millones de euros por dos futbolistas. El primero fue Guardado, por el que la entidad blanquiazul desembolsó 7 millones de euros al Atlas de Guadalajara en 2007. El más reciente es el de Sidnei. El central luso-brasileño jugó dos temporadas (2014-15 y 2015-16) cedido por el Benfica, pero ante el interés del Valencia el Deportivo igualó la oferta che en el verano de 2016 para quedárselo en propiedad. Su precio: 6,5 millones de euros.

De todos modos, ante todas estas cifras hay que tener en cuenta que el valor del dinero ha ido decreciendo con el paso de los años. Con los 6 millones de euros de hace 20 años se podían adquirir muchos más bienes de cualquier tipo que hoy en día, una inflación a la que el fútbol no es ajeno. Si aplicamos el valor tiempo del dinero, 1.000 millones de pesetas del año 2001 equivaldrían a unos 11 millones de euros de hoy en día, pese a que el cambio de divisa son exactamente 6 millones de euros. Según este dato, el valor de aquellos 1.500 millones de pesetas que el Deportivo abonó al Palmeiras por Djalminha y al Tenerife por Emerson rondaría hoy en día los 16,5 millones de euros y no los 9 que se extraen del cambio monetario puro y duro de 166,386 pesetas por euro.

Así y todo, el traspaso de Leo Román, además de ser un serio aviso a navegantes de que el Deportivo regresa con fuerza, bate récords. El guardameta balear se ha convertido en el portero más caro de la historia del Deportivo, en su octavo jugador más costoso, en la contratación de mayor montante desde 2002 (Albert Luque), en la primera por encima de los 6 millones de euros en un decenio y en la cuarta más alta desde la entrada en circulación del euro.