La camiseta del Deportivo a través de sus marcas (II) | Gilcor, de los juguetes al juego del balón

Once inicial del Deportivo que jugó con la equipación azul de Gilcor en Cartagena el 18 de enero de 1987 CEDIDA

Una marca efímera dejó huella en el deportivismo como si hubiera sido la primera, aunque no lo fue. Gilcor, empresa con sede en Palma de Mallorca, entró en el mundo del fútbol con tanta fuerza y velocidad como con rapidez lo abandonó.

Si la relación con Austral es fugaz, no dura mucho más con Gilcor. Con la temporada 1986-87, la del playoff, ya iniciada, el Deportivo suscribe contrato con la fábrica mallorquina de prendas deportivas. Esta suministra material al club por un importe de 2,5 millones de pesetas (unos 15.000 euros al cambio, alrededor de 120.000 euros actuales si aplicamos el valor tiempo del dinero) en un convenio de cuatro años de duración con opción de modificarse en caso de que el primer equipo blanquiazul logre el ascenso a Primera División.

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Gilcor va con todo. Esa misma campaña, además de estampar su logo en la camiseta del Deportivo, viste a cuatro equipos de Primera División: Mallorca, Sevilla, Valladolid y Murcia. El Deportivo se estrena con Gilcor el 8 de octubre de 1986, en partido de la 8ª jornada de Segunda División en Riazor frente al Castilla (4-1). Aunque durante la primera campaña el equipo blanquiazul viste siempre la elástica fabricada por la marca balear, en temporadas posteriores deja de hacerlo durante largos períodos. El filial del Real Madrid es, casualmente, el último equipo ante el que el Dépor luce las prendas de la empresa balear, el 15 de octubre de 1989, en la 7ª jornada de la categoría de plata. Esta vez, la victoria se la llevan los madrileños (0-1). Dos semanas antes, el primer día de octubre y también en el coliseo herculino, frente al Salamanca (3-0), el Deportivo luce sobre la zamarra Gilcor por primera vez la publicidad de Leyma. A lo largo de cuatro temporadas, entre la 1986-87 y la 1989-90, el primer equipo blanquiazul usa los uniformes confeccionados por la empresa balear en 69 encuentros, casi la mitad de ellos (34) en el largo curso 1986-87. Es decir, en las tres campañas siguientes solamente los utiliza en 35 partidos, únicamente 25 oficiales, ya que los otros 10 son amistosos.

Entre esa decena de choques figuran los correspondientes al XLII Trofeo Teresa Herrera, en agosto de 1987, en el que los blanquiazules eliminan por penaltis al Sporting de Gijón y pierden la final del mismo modo contra el Benfica. En este último partido es en el que se produce la curiosa imagen de Louie Donowa con la camiseta desgarrada tras el agarrón del defensa benfiquista Mozer. Esa camisola que porta aquella tarde el delantero inglés es expuesta en Riazor 75, recordos dun océano de soños, la muestra sobre la historia del estadio coruñés que acoge el Kiosko Alfonso durante la pandemia de covid.

'Flaco' Gil, con la camiseta de manga corta con el logo de Gilcor en rojo y la publicidad de Leyma, en un partido de la temporada 1989-90 CEDIDA

A partir de entonces, el equipo utiliza las camisetas Gilcor principalmente en pretemporada, a inicio de curso y al final. No es casualidad, ya que la finura de su tejido sintético así lo recomienda. El fabricante mallorquín, aun así, proporciona camisolas de manga larga –en las que el logotipo en la parte derecha del pecho es blanco– y de manga corta, con el emblema en color rojo.

El Deportivo luce diferentes patrocinadores comerciales en las elásticas manufacturadas por Gilcor. Lo hace con el lema La Coruña Despega, fruto del contrato de esponsorización por parte del Ayuntamiento herculino en la campaña 1986-87. Y lo hace con Leyma en algunos partidos de la bizarra temporada 1989-90, en la que los blanquiazules usan la primera equipación adquirida en Melo-Sertucha y la propia Gilcor, y cuando se ven obligados a cambiar de uniforme fuera de casa utilizan tanto la azul como la blanca de Rafrei.

De un juego a otro

Gilcor es, desde los años 50, una fábrica de juguetes barcelonesa. Su fundador y propietario es Desiderio Gil Pitarch, que en los años 70 se traslada a Palma de Mallorca, donde diversifica su negocio. Es en la capital balear donde en 1979 patenta la marca de ropa Gilcor, con domicilio en la calle Gremio de Zapateros.

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José Manuel Cordero, coleccionista y autor del libro Benditos colores, en el que repasa la historia del Sevilla FC a través de su camiseta, es la persona que más ha indagado y escrito sobre la enigmática Gilcor en las últimas décadas. “Dueños de otras marcas de la época, que perdieron clubes por su irrupción, consideran que financieramente no era sostenible. Hay que considerar que en esa época no se vendían camisetas al público, solo a los niños. Las marcas se metían en el negocio del fútbol para ganar visibilidad y vender el resto de sus productos”, sostiene Cordero.

“Gil Pitarch tenía grandes expectativas de expansión internacional, llegando a registrar la marca en varios países. También se lanzó a las patentes, incluyendo una de un cojín de aire para las suelas de las zapatillas al tiempo que Nike desarrollaba su tecnología Air”, añade el historiador de la entidad nervionense.

El Deportivo, con camiseta Gilcor blanca en el estadio Domecq de Jerez de la Frontera antes de medirse al Xerez en la temporada 1986-87 ARCHIVO

La fábrica balear es la primera en planchar sobre la camiseta del Deportivo una banda a lo largo de todo el hombro y la manga, al estilo de lo que hacen Adidas con sus tres rayas y Puma con su Formstrip –esa franja que se va ancheando ligeramente desde el cuello hasta el puño–, y en estampar el escudo bordado a todo color. Para Cordero, esa franja era un paso más en su estrategia comercial, “ya que se sabía que los jugadores aparecían en la televisión la mayor parte de los partidos de costado”.

Esa misma tira adorna las dos equipaciones suplentes que Gilcor diseña para el Deportivo. Ambas también lucen el escudo a todo color. Una totalmente azul –con la que apareció David Mella en la celebración del último ascenso en Cuatro Caminos– y la otra completamente blanca. Las medias de estos uniformes y también del blanquiazul tienen otra novedad después de un lustro con medias ‘adidas’ –con tres franjas en la parte superior–, recuperan la tradicional vuelta completamente blanca en caso de las medias azules y azul en las blancas. Ese diseño se utiliza desde que en 1959 se abandonan las medias negras hasta 1981. El primer equipo deportivista porta el uniforme azul en 4 ocasiones, en Huelva, Alicante, Cartagena y Castellón, y otras tantas el blanco, en Málaga, Jerez –en 2 oportunidades– y Figueres.

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El autor del libro sobre la camiseta del Sevilla FC corrobora la satisfacción de los clubes durante su relación con la empresa de Gil Pitarch. “Los dirigentes de la época de varios clubes, al menos de Murcia y Sevilla, tienen un recuerdo muy positivo de Gilcor, a la que describen como la marca más generosa hasta ese momento, porque proporcionaba material a todas las categorías inferiores, algo inédito hasta entonces, y material complementario, como balones, algo también poco habitual”, señala Cordero. Las imágenes de los entrenamientos del Deportivo de aquella época corroboran esta afirmación, ya que en ellas pueden observarse sudaderas, chándals e incluso petos con el logotipo de la empresa mallorquina.

Gilcor no desaparece como marca hasta 1993, aunque ya se esfuma del fútbol después de aquella temporada 1986-87 en la que equipa a cinco conjuntos del fútbol profesional español. “Con toda probabilidad, se retrae por el retorno insuficiente de su inversión”, elucubra José Manuel Cordero. Un empresario murciano compra recientemente la patente, para crear Gilcor Sportswear SL, con sede en la pedanía de Los Garres, en la capital murciana. El comienzo de operaciones de la empresa data, según el BOE, de julio del pasado año. Su reaparición en el deporte se da de nuevo en el fútbol, con el modesto CD Beniel, de la Preferente murciana, durante la temporada recién finalizada.