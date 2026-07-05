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Dépor

Imanol Idiakez pide a Dani Barcia para el Cádiz

El canterano figura entre los objetivos del conjunto gaditano, aunque su futuro se decidirá durante la pretemporada

Sergio Baltar
05/07/2026 23:00
Dani Barcia durante un partido de la última temporada
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El Cádiz vuelve a apuntar en su agenda el nombre de otro jugador propiedad del Deportivo. Esta vez el del canterano Dani Barcia, a quien también comienzan a llegarle propuestas de fuera para la próxima temporada.

El central del Deportivo arranca este lunes la pretemporada a las órdenes de Antonio Hidalgo, aunque es uno de los varios futbolistas que tendrán que convencer al técnico de que puede formar parte de la plantilla que jugará en Primera División. El club evaluará su rendimiento en las próximas semanas antes de tomar una decisión sobre su futuro. Conscientes también de que es uno de los cuatro centrales que tienen contrato en vigor y que llegará como mínimo un fichaje para reforzar esa misma demarcación.

En ese escenario aparece el Cádiz, apoyado por la petición de un Imanol Idiakez que lo dirigió en su primer curso con ficha del primer equipo. El técnico vasco le alineó catorce veces como titular durante su etapa en el banquillo de Riazor, aunque la confianza en él se multiplicó en Segunda División. El coruñés había formado parte del once inicial en siete jornadas de las doce que duró Idiakez en el cargo. Sentando a un Pablo Martínez que la temporada anterior, en Primera Federación, le había ganado la partida.

La presencia del exentrenador blanquiazul en La Tacita de Plata juega a favor del interés de un Cádiz que ya conoce que tendrá que esperar a que el propio Dépor decida si cuenta o no con Dani Barcia de cara al regreso a la máxima categoría.

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El ‘5’ herculino viene de firmar su campaña con más protagonismo en el Deportivo. Disfrutó de un total de 21 titularidades, superando los 1.800 minutos, y fue el tercer central más utilizado por el preparador de Granollers, por detrás de Miguel Loureiro y Lucas Noubi, piezas que seguirán siendo importantes también este curso.

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