Deportivo y Lazio pelean por Asp Jensen

Asp Jensen durante un partido de Bundesliga con el Bayern FC Bayern

El Deportivo se ha lanzado con decisión al mercado y está dispuesto a competir con clubes europeos de renombre para reforzar la plantilla con unas líneas maestras muy marcadas. Jóvenes talentos del extranjero y, a poder ser, en propiedad. Después de oficializar los dos primeros fichajes de la temporada, Teun Gijselhart y Leo Román, la dirección deportiva continúa avanzando y negociando con muchos clubes para seguir cerrando incorporaciones. Una de las conversaciones que se han intensificado es la que tiene el Deportivo con el Bayern de Munich, con el objetivo de hacerse con los servicios de Jonathan Asp Hensen, al que siguen más equipos.

El centrocampista danés de 20 años interesa al Deportivo, que pelea con la Lazio por él. Los italianos llevan semanas hablando con el jugador y ya han trasladado una oferta formal al conjunto bávaro.

Según Matteo Moretto, el equipo romano ha presentado una propuesta que incluiría una cesión con compra obligatoria a finalizar el curso 2026-27 de entre cinco y seis millones de euros. Además, el internacional sub-21 con Dinamarca prioriza su llegada a la Lazio por encima de otros destinos, aunque el Bayern todavía no ha respondido a la oferta y el Deportivo ha aprovechado para moverse rápido.

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El interés del Deportivo por Asp Jensen encaja con la estrategia que viene siguiendo el equipo de trabajado encabezado por Fernando Soriano. Tras el éxito de la 'fórmula Noubi', la entidad herculina está decidida a explotar el mercado internacional en busca de futbolistas que puedan crecer de la mano del proyecto blanquiazul, cuyo primer objetivo es lograr la salvación en Primera División.

El Bayern pagó en su día más de un millón de euros para sacarlo de la cantera del Midtjylland cuando tenía 16 años. Después de completar su formación en la academia alemana, a sus 20 años ha tenido este curso la primera experiencia en el fútbol profesional. Jugó 40 partidos con el Grasshopper de la primera división de Suiza, en los que marcó nueve goles y dio tres asistencias, un rendimiento que prueba que está preparado para dar el siguiente salto.