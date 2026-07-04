Riazor, el mejor aliado para empezar

Varios jugadores del Deportivo celebran el primera tanto de la temporada 2012-13 Archivo DXT CAMPEÓN

El regreso del Deportivo a Primera División ya es palpable. El conjunto blanquiazul iniciará la temporada 2026-27 en casa frente al Elche, un estreno que devolverá a la afición coruñesa a la máxima categoría del fútbol nacional ocho años después. Más allá del simbolismo de la cita, los de Antonio Hidalgo darán el pistoletazo de salida junto a su mejor aliado: Riazor. Donde ha comenzado cuatro de sus últimas cinco campañas en la élite, con un balance de dos victorias, un empate y otra derrota.

El primer precedente se remonta a la 2012-13. Tras proclamarse campeón de Segunda con 91 puntos, los de José Luis Oltra abrieron la Liga con un triunfo convincente ante el Osasuna (2-0). Riki firmó el primer tanto del curso en el minuto 53 con un disparo raso al primer palo que, con colaboración de Andrés Fernández, para resarcirse del penalti que mandara a la madera en la primera mitad.

La distancia de un gol en el marcador permaneció hasta que en el minuto 89 Nelson Oliveira aprovechó las malas vigilancias en defensa para plantarse mano a mano ante el guardameta e inventarse una vaselina que redondeó una tarde perfecta para los herculinos.

Dos años más tarde llegó la única excepción. Tras regresar de nuevo al primer escalón, esta vez de la mano de Fernando Vázquez, al Deportivo le tocó debutar en Los Cármenes, contra el Granada, en un duelo que concluyó 2-1 pese a haber empezado positivamente. Iván Cavaleiro, actualmente en el Zurich, adelantó a los gallegos con una diana en la que el debutante Dimitrievski tuvo gran culpa.

Los nazaríes le dieron la vuelta tras el intermedio y por mediación de Rochina y Babin sumaron los tres puntos y dejaron el casillero de los coruñeses sin unidades.

El curso 2015-16 devolvió la primera fecha a Riazor. El equipo dirigido por Víctor Sánchez del Amo empató sin goles ante una Real Sociedad liderada por Carlos Vela que terminaría el campeonato en novena posición.

Mejor fue el estreno siguiente. También en casa y ante otro rival vasco, el Eibar. Los armeros rompieron la igualada inicial a pelota parada con un remate de Ramis en el primer palo, pero el Deportivo, impulsado por gente de la casa, remontaron.

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Pedro Mosquera y Lucas Pérez fueron los protagonistas de los tantos locales. Fue el último servicio del de Monelos antes de iniciar su aventura en la Premier League con el Arsenal.

El precedente más reciente, sin embargo, no fue tan positivo. En la temporada 2017-18, el Deportivo recibió al Real Madrid, vigente campeón de Liga y de Europa. El conjunto blanco se impuso por 0-3 con Bale, Casemiro y Kroos en la faceta goleadora en un partido que terminó siendo la única derrota del Dépor como local en sus cinco últimos estrenos en Primera.

Aquel curso acabaría además con el descenso a Segunda División, el último que vivió la entidad antes del largo camino de regreso a la élite, en el que pasó por campos inimaginables por aquel entonces.

Ocho años después, el Deportivo volverá a comenzar una temporada de Primera División ante su gente. Lo hará frente al Elche y con el recuerdo de unos precedentes que, en líneas generales, han convertido a Riazor en un buen punto de partida. El objetivo ahora será añadir un nuevo capítulo positivo a esa serie y comenzar con buen pie una temporada ilusionante para el deportivismo.