La camiseta del Deportivo a través de sus marcas (I) | Austral, el salto del canguro de la mano de Corzo

Once del Dépor en el Elche, el 17 de noviembre de 1985, con una camiseta de su primer patrocinador técnico, Austral ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Deportivo abre la veda de los patrocinios técnicos ya comenzada la temporada 1985-86, cuando comienza a vestir la marca Austral. Había pasado casi una década desde que el Zaragoza, en el ejercicio 1976-77, inaugurase este tipo de contratos en el fútbol español, de la mano de Adidas.

Hasta entonces, la catalana Mont-halt y la madrileña Deportes Cóndor visten a la mayoría de clubes españoles. El logo de ninguna de ellas aparece jamás en la parte frontal de las camisetas. Nunca pasa de la etiqueta en la parte posterior del cuello.

Así se explica el escudo del Deportivo Más información

Otros clubes van entrando en el negocio en años posteriores. En la campaña 1977-78 lo hacen el Rayo Vallecano y el Burgos, ambos con Adidas. Real Sociedad y Salamanca –también con la marca alemana– y el Valencia con la levantina Ressy se suman en el curso 1978-79. En el ejercicio 1979-80, el Valladolid se une a Ressy y el Sevilla hace lo propio con Adidas. Además, aparece la catalana Meyba en la elástica, por supuesto, del Barça. La fábrica de Terrassa añade a su colección las zamarras de Espanyol, Betis y Atlético de Madrid en el curso 1980-81, en el que más de la mitad de la Primera División –10 clubes de 18– luce el logo de las tres hojas en el pecho y las tres bandas en las mangas. Puma aparece de la mano del Racing de Santander en la temporada 1981-82, cuando Cádiz y Castellón son los únicos equipos de la división de honor sin patrocinador técnico.

El curso 1983-84 es el primero todos los clubes de Primera lucen alguna marca. Adidas patrocina a Athletic, Málaga, Real Madrid, Murcia, Real Sociedad, Valladolid, Zaragoza, Sporting y Salamanca; Meyba, a Osasuna, Cádiz, Barcelona, Espanyol y Betis; Ressy al Valencia y al Mallorca; Puma al Atlético y Yama al Sevilla.

La idea de un periodista

El periodista deportivo, cicloturista y pionero del triatlón Eduardo de Pablo Cantero crea Austral en 1976. Su sede se encuentra en Maliaño, muy cerca de Santander, población de la que es natural un insigne exdeportivista, el guardameta Paco Liaño. La empresa fundada por De Pablo, fallecido en 2016, viste al equipo de su tierra, el Racing de Santander, entre 1982 y 1984.

Los once patrocinadores técnicos que ha tenido el Deportivo Más información

Además de esponsorizar durante aquel breve periodo de tiempo al Deportivo y al Racing en numerosas épocas (1988-1992, 1996-2002 y 2022-actualidad), el canguro cántabro solamente aparece en la camiseta de otro club en el fútbol profesional: la desaparecida UD Salamanca, equipada por Austral entre 2000 y 2003. Austral, en un guiño a una de las pasiones de su fundador, viste desde 2013 a la Federación Española de Triatlón (FETRI), deporte en el que es uno de los más destacados fabricantes a nivel mundial.

La segunda apuesta futbolística de Austral, tras el Racing, se plasma unos cuantos kilómetros más al oeste de la cornisa cantábrica y un año después. La marca santanderina inicia una corta relación con el Deportivo, que ni siquiera utiliza sus camisetas en todos los partidos. Son tiempos de novedades. Los futbolistas empiezan a ser hombres-anuncio. Es también el curso del primer patrocinador, la empresa hotelera Celuisma, con el logotipo del Hotel Rías, a cambio de 5,75 millones de pesetas (35.000 euros al cambio, algo más de 300.000 euros si aplicamos el valor tiempo del dinero). Y el del primer contrato televisivo. La Televisión de Galicia (TVG) paga al club 9,6 millones de pesetas (57.700 euros al cambio, unos 500.000 euros si aplicamos el valor tiempo del dinero) por la retransmisión de tres partidos en el tramo final de la temporada: frente a Mallorca (1-1), Recreativo de Huelva (2-1) y Albacete (3-0). Todas estas novedades relacionadas con patrocinios se producen durante la presidencia de Jesús Corzo, máximo mandatario blanquiazul entre el 8 de octubre de 1982 y el 26 de mayo de 1986.

El Deportivo con camiseta suplente de la marca Austral, en la Nova Creu Alta de Sabadell en la temporada 1985-86 CEDIDA

Un partido, dos camisas

En algunos vídeos de aquellos tiempos que pueden verse en YouTube incluso se aprecia que los jugadores lucen distintas equipaciones en el mismo partido. El detalle queda de manifiesto a simple vista en los diferentes parches de dorsal y tipografía del mismo. Son temporadas en las que el club atraviesa una precaria situación económica. Si algún día un futbolista desea jugar de manga larga y otro de manga corta, quizá no existan dos camisetas de la misma equipación y, por tanto, que no sean exactamente iguales. Eso sí, siempre blanquiazules.

El Dépor jugará la jornada retro con una camiseta inspirada en la Rafrei blanca de finales de los años 80 Más información

Son muchos los partidos desde el debut de Austral –el 9 de octubre de 1985, en choque de Copa ante el Lugo en el Anxo Carro, entonces estadio del Miño– en que la plantilla blanquiazul viste una camiseta sin marca. El club adquiere esas elásticas –sí, las compra y las paga, son otros tiempos– en la tienda de deportes Melo-Sertucha, situada en el número 1 de la avenida de Buenos Aires, prácticamente enfrente del Playa Club. Sus dueños son el cacereño Paco Melo, futuro entrenador del Fabril (1989-1993) y mano derecha de Javier Irureta en el banquillo del Deportivo (1998-2005), y el vizcaíno José Manuel Sertucha, exjugador blanquiazul (1966-1971). El Deportivo estrena ese modelo de tienda en la temporada 1982-83, que viste en numerosas oportunidades hasta el final del curso 1985-86. Y lo vuelve a utilizar esporádicamente entre 1988 y finales de 1990. Es la primera camisola de material sintético, con el cuello en dos colores, en la que en ocasiones varía la posición del escudo, en color rojo. Unas veces aparece sobre la franja azul y en otras sobre la blanca.

Mañuz, defensa del Deportivo, con una sudadera de la marca Austral en el estadio de Riazor CEDIDA

Austral también diseña una camiseta suplente totalmente azul, que el conjunto dirigido por Chuchi Aranguren viste aquella temporada en Sabadell (0-0). La importancia de aquella relación comercial queda patente aquel día, cuando el equipo salta a la Nova Creu Alta con un pantalón blanco con tres bandas rojas en cada costado y medias azules, también con tres bandas, en este caso blancas. Ni en el calzón ni en los calcetines hay rastro del canguro de Austral.

Tras una temporada, la 1985-86, en la que el Deportivo ni siquiera viste Austral en todos sus encuentros, la marca cántabra no vuelve a aparecer en la camiseta blanquiazul.