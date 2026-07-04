El central zurdo, la asignatura pendiente de Fernando Soriano

Fernando Soriano en el Deportivo-Mirandés Quintana

Fernando Soriano firmó con el Deportivo en verano de 2023 como nuevo director deportivo. Desde entonces, ha fichado a futbolistas en todas las demarcaciones, pero no ha incorporado a todos los perfiles posibles puesto que le queda por cerrar a un central zurdo, una posición en la que actualmente solo ocupa Dani Barcia en la plantilla.

En sus tres años, Soriano añadió a su larga lista de traspasos a cuatro centrales y todos ellos son diestros. En su primera campaña solo firmó a Pablo Vázquez que llegó a A Coruña para completar el centro de la zaga, y en la 2024-25 no tocó ninguna pieza y la línea de centrales era exactamente la misma que la campaña anterior con Pablo Martínez, Vázquez, Jaime y Barcia.

En el verano del 2025 sí que hizo movimientos y cambió a tres futbolistas en esa posición. Miguel Loureiro, Lucas Noubi y Arnau Comas reforzarían la plantilla y acompañarían al de Cambre para formar todas las posibilidades que tendría Antonio Hidalgo en su sistema defensivo. Un lugar que también ocupó en el tramo final Ximo Navarro, también hábil de pierna derecha, en la defensa de cinco.

Miguel Loureiro, para todo y durante todo el tiempo Más información

Por el momento, en estos últimos cursos con Soriano en el club solo ha habido dos zagueros habilidosos con la izquierda y ninguno fue contratado por el aragonés: Pablo Martínez, fichado por la anterior directiva, y Dani Barcia, que lleva en el equipo desde el primer año de benjamines. El francés dejó el Dépor en la 2024-25 por lo que durante esta última temporada el canterano estaba totalmente huérfano en la parte izquierda de la zaga.

Aun así, el Deportivo confeccionado por Hidalgo ha podido sobrevivir durante gran parte del curso sin centrales zurdos. Dani Barcia solo ha disputado 21 partidos de titular (es decir, la mitad de la temporada), lo que significa que en el 50% de duelos el técnico ha alineado solo a centrales diestros, con múltiples combinaciones entre Loureiro, Comas, Noubi o Ximo.

De hecho, en las últimas cinco jornadas previas a Pucela, Barcia solamente tuvo minutos en una de ellas que fue en el empate a un gol contra el Burgos, donde jugó los 90 minutos. Por lo tanto, en las cuatro restantes el conjunto blanquiazul solo tuvo sobre el césped a marcadores diestros.

En muchas de las jornadas ha sido Miguel Loureiro el que se ha 'sacrificado' jugando en un lugar poco natural para diestros. En las últimas fechas hasta el ascenso en Valladolid, el técnico catalán apostó por una defensa conformada por Quagliata, Loureiro, Noubi, Ximo y Altimira. En este sistema, Noubi actuó de central en el núcleo y el cercedense tuvo que ejercer en su lado opuesto.

A la espera de movimientos

Con dos laterales derechos, cuatro futbolistas en el eje de la zaga y un lateral zurdo casi se puede afirmar con total seguridad que el club irá a por un carrilero izquierdo que compita por la titularidad con Giacomo Quagliata.

Por otra parte, todos los centrales de la plantilla tienen contrato en vigor para la campaña que viene. Comas, Loureiro y Barcia están vinculados hasta 2028, Lucas Noubi tiene acuerdo hasta 2029 y Ximo amplió su vinculación este miércoles hasta 2027. A pesar de eso, es posible que el club haga contrataciones en ese sector con el objetivo de aumentar la competitividad debido al importante salto de categoría y, por lo tanto, cabría la posibilidad de que Fernando Soriano por fin vaya a marcar la casilla del fichaje de un central zurdo por primera vez desde que llegó a A Coruña.