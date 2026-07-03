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Dépor

Oficial |  El Dépor cierra el fichaje de Leo Román tras ejecutar su cláusula de rescisión

El arquero ibicenco firma con el club para las próximas cinco temporadas

Yago Freire
03/07/2026 19:08
Leo Román, durante su etapa en el Mallorca
Leo Román, durante su etapa en el Mallorca
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El Deportivo tiene nuevo portero. El club blanquiazul ha anunciado este viernes el fichaje de Leo Román, que llega procedente del Mallorca después del descenso del conjunto balear a Segunda División. El portero de 25 años firma hasta 2031 y disputará su tercera campaña en Primera División después de haber jugado las dos anteriores en la isla. 

En su anuncio oficial, el Dépor no ha facilitado las cifras de la operación, pero sí confirma que ha abonado una cláusula de rescisión que se iba a los nueve millones de euros. Se trata de un gran desembolso económico que supone, además, un aviso a navegantes sobre cómo se va a mover el cuadro herculino en el mercado de fichajes durante el verano de su regreso a la máxima categoría.

Leo Román en Riazor en su debut con la selección española absoluta

Riazor, escenario de recuerdos para Leo Román

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En LaLiga EA Sports, Leo Román ha jugado un total de 43 encuentros todos ellos con el conjunto bermellón. Debutó en la categoría en la 2021-22 con ficha del filial y en la 2023-24 se fue cedido al Real Oviedo de Segunda División, donde encontró la continuidad y disputó un total de 46 encuentros -cuatro de ellos en playoff en el que terminó cayendo en la final contra el Espanyol-. Sus buenas actuaciones recientes le han permitido entrar en el radar de Luis de la Fuente para ser internacional con España. De hecho, se cumple ahora un mes desde que jugó en Riazor defendiendo la meta del combinado nacional.

Posición completa

La llegada de Leo Román cierra la portería del Deportivo para la vuelta a la élite. El nuevo guardameta competirá con Álvaro Ferllo por la titularidad en un duelo de alto pedigrí con dos arqueros con pasado internacional. En tercera posición para completar el tablero bajo palos está Germán Parreño, que hace unas semanas ampliaba su vinculación con el conjunto coruñés.

Leo Román en un partido con el MallorcaEl portero del Mallorca, Leo Román

Leo Román - Álvaro Ferllo, una portería de alto pedigrí para el Deportivo

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El que tendrá que buscar nuevo destino es Eric Puerto. Estaba cantado que el club iba a reforzar la posición con un nuevo guardameta, pero la confirmación de la llegada de Román descarta cualquier posibilidad, por mínima que fuera, de que tuviera hueco en la plantilla. Todavía tiene contrato, pero no iniciará la temporada en el Deportivo.

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