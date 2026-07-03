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Dépor

Leo Román y Luis Chacón: las pistas del mercado de fichajes que dejará la vuelta al trabajo del Deportivo

Fernando Soriano acelera para concretar entradas y salidas antes de facilitar la convocatoria para el inicio de la pretemporada

Jorge Lema
Jorge Lema
03/07/2026 16:36
Leo Román con la selección española en Riazor
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La plantilla del Deportivo apura sus últimos días de vacaciones. Y mientras tanto Fernando Soriano como el deportivismo están centrados en los posibles refuerzos que puedan llegar a Riazor este verano, el trabajo del director deportivo también consiste en encontrarle destino a todos aquellos jugadores que no cuentan para el proyecto en Primera División.

Más allá de los cinco que ya han dejado el equipo tras el ascenso (Escudero, Herrera, Mulattieri, Gragera y Stoichkov), hay varios que todavía tienen contrato con el club herculino que difícilmente van a tener sitio en los planes de Antonio Hidalgo cuando se cierre el mercado el próximo 1 de septiembre. Y la primera criba suele llegar con el regreso al trabajo, donde todos los clubes suelen dar las primeras pistas de su plan para la operación salida. El Dépor debe facilitar en breve la lista de jugadores que se presentarán en Abegondo para comenzar la preparación y es probable que haya ausencias destacadas. El club herculino cuenta ahora mismo con más de 25 piezas en su nómina, por lo que, más allá de consideraciones económicas, toca reducir el número por una cuestión de fichas.

Leo Román en un partido con el MallorcaEl portero del Mallorca, Leo Román

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Hay varios nombres en la rampa que opositan a disfrutar de un permiso especial para resolver su situación antes de tener que presentarse en la ciudad deportiva. O incluso hacerlo antes de que llegue la hora de volver. Uno de ellos es el de Luis Chacón, que en los últimos días ha acelerado para encontrar destino en una Segunda División en la que estaba claro que no le iban a faltar pretendientes después de su buen año en la Cultural Leonesa. Finalmente, el Valladolid ha tomado ventaja en la carrera, aunque el Dépor es consciente de que la subasta por el enganche de Pontedeume puede permitirle afrontar con calma la operación hasta encontrar el mejor postor. El destino de futbolistas como José Ángel y Charlie Patiño también parece complicado que pase por A Coruña, igual que el de varios de los canteranos que regresarán a préstamo y, por supuesto, el de Petxarroman y Bouldini. En el caso de estos últimos, ambos con contrato hasta 2028, tienen más papeletas para empezar la pretemporada con el equipo incluso sabiendo que no continuarán.

Leo Román, a punto

En el otro extremo están las caras nuevas que espera recibir Hidalgo. De momento, el único refuerzo confirmado es el de Teun Gijselhart, que estará con el grupo desde el primer día. Quizá no sea el único. Porque el Dépor ha acelerado para cerrar la operación para la incorporación de Leo Román como nuevo guardameta. En el club confían en que pueda estar con todos ya en el comienzo de la pretemporada para empezar a competir bajo palos con Ferllo y Parreño, mientras que Eric Puerto será otro de los que tendrá que buscar un cambio de aires.

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