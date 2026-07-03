La afición no se resiste a Nike en la reapertura de las DéporTiendas

Interior de la DéporTienda de Riazor con las prendas de Nike PATRICIA G. FRAGA

Como suele ser habitual cada verano, la afición del Deportivo esperaba con ansia el estreno de las nuevas camisetas del equipo blanquiazul. En esta ocasión, con más ilusión si cabe, teniendo en cuenta el cambio de sponsor técnico y el acuerdo con Nike. Después de que el jueves el club sacara a la luz la primera equipación y la pusiera a la venta online, este viernes ha sido el turno para la reapertura de las DéporTiendas. Y los seguidores no han fallado a su cita.

Pasadas las 12.00 horas y con los operarios del Dépor todavía ajustando los últimos detalles, los puntos de venta físicos abrieron para que el deportivismo pueda empezar a cambiar de piel y prepararse para la próxima campaña. Que el trabajo ha sido a contrarreloj es obvio, como refleja la presencia de la versión todavía antigua del escudo en el establecimiento. Sin los retoques estéticos y todavía sin adaptar el cambio de nombre.

Varios aficionados en la DéporTienda de Riazor PATRICIA G. FRAGA

El Deportivo ha puesto a la venta la primera equipación y también diferentes prendas de entrenamiento y paseo. El siguiente paso, a medida que se vayan revelando conforme avance el verano, será incorporar también la segunda y la tercera camiseta, diseños con los que hay gran expectación entre los seguidores.