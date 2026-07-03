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Dépor

La afición no se resiste a Nike en la reapertura de las DéporTiendas

El club puso a la venta este viernes las nuevas prendas en los establecimientos físicos tras el acuerdo con el gigante norteamericano

Esther Durán
03/07/2026 13:20
Interior de la DéporTienda de Riazor con las prendas de Nike
Interior de la DéporTienda de Riazor con las prendas de Nike
PATRICIA G. FRAGA
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Como suele ser habitual cada verano, la afición del Deportivo esperaba con ansia el estreno de las nuevas camisetas del equipo blanquiazul. En esta ocasión, con más ilusión si cabe, teniendo en cuenta el cambio de sponsor técnico y el acuerdo con Nike. Después de que el jueves el club sacara a la luz la primera equipación y la pusiera a la venta online, este viernes ha sido el turno para la reapertura de las DéporTiendas. Y los seguidores no han fallado a su cita.

Pasadas las 12.00 horas y con los operarios del Dépor todavía ajustando los últimos detalles, los puntos de venta físicos abrieron para que el deportivismo pueda empezar a cambiar de piel y prepararse para la próxima campaña. Que el trabajo ha sido a contrarreloj es obvio, como refleja la presencia de la versión todavía antigua del escudo en el establecimiento. Sin los retoques estéticos y todavía sin adaptar el cambio de nombre.

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Varios aficionados en la DéporTienda de Riazor
PATRICIA G. FRAGA

El Deportivo ha puesto a la venta la primera equipación y también diferentes prendas de entrenamiento y paseo. El siguiente paso, a medida que se vayan revelando conforme avance el verano, será incorporar también la segunda y la tercera camiseta, diseños con los que hay gran expectación entre los seguidores.

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