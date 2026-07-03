El dos por uno que firma el Deportivo con la renovación de Ximo Navarro

Ximo Navarro en la llegada del autobús a Riazor contra Las Palmas Quintana

El Deportivo anunció el pasado miércoles la renovación por una temporada más de Ximo Navarro. Una operación en la que ambas partes salen ganando, tanto jugador como club, y por la que prolongan la estancia del defensor que llegó a A Coruña en 2023 con el equipo en Primera Federación. Con esta renovación, el conjunto blanquiazul consigue experiencia en la máxima categoría nacional y refuerza el carril diestro con una pieza más que conocida.

Ximo ha jugado un total de 178 encuentros en Primera División repartidos en cuatro clubes diferentes: Mallorca (16), Almería (28), Las Palmas (31) y Alavés (103). Cinco temporadas después de su último partido en la élite, ese número va en camino de crecer de la mano del Dépor. De la actual plantilla, es el jugador con más partidos en la máxima división nacional.

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El lateral andaluz no solamente ofrece experiencia para la plantilla, sino que también garantiza rendimiento para el conjunto de Antonio Hidalgo, el cual ha conseguido descubrir la fórmula para que el futbolista encontrase su hueco en el once tipo tras recuperarse de su lesión. Con el andaluz de central por la derecha en línea de tres en fase defensiva y de lateral derecho por detrás de Altimira en momentos ofensivos, el equipo coruñés consiguió el ascenso sin perder ni un solo partido con él sobre el césped desde el primer minuto.

Tal fue su importancia que se convirtió en uno de los ochos futbolistas que hicieron pleno de titularidades en las últimas cinco jornadas hasta el duelo en Valladolid. Y de las diez fechas entre la jornada 32 a la 41 partió de inicio en ocho de ellas y disfrutó de minutos en todas menos en una. Por lo que se adueñó del carril diestro y adquirió una relevancia capital para conseguir el objetivo.

De hecho, hasta la última jornada contra Las Palmas en la que el equipo cae derrotado cuando ya no se jugaba nada, el Deportivo estuvo 21 partidos invicto con Ximo formando parte de la alineación. El último partido que los blanquiazules habían perdido con él en el once fue el 16 de febrero de 2025 contra el Eldense (2-0), pero esa racha se terminó con la derrota ante el conjunto grancanario.

Recorrido de élite

Además del defensa de Guadahortuna, cuatro jugadores de la plantilla han disputado al menos un partido en la máxima división española, pero ninguno de ellos superan sus 178 partidos. Ni siquiera lo alcanzan sumando todos los partidos entre esos cuatro deportivistas.

Álvaro Ferllo con 43 duelos, Adrià Altimira con 34, Luismi Cruz con dos y Germán Parreño con uno suman un total de 80 encuentros, casi 100 menos de los que ostenta entre sus botas Ximo Navarro, que además fue titular en 164 encuentros.

Actualmente, el cuadro herculino suma en su plantel 258 partidos en Primera División y es el segundo equipo de la categoría con menos experiencia solo por detrás del recién ascendido Málaga, que por ahora no ha cerrado ninguna incorporación.

Además, el carrilero ya vivió en carne propia dos ascensos de división con el club y una salvación. En sus tres campañas con la blanquiazul, consiguió los tres objetivos marcados por el club: el primer año asciende a Segunda División, el segundo año permanece en Segunda y el tercer año logra el ansiado salto de categoría a LaLiga EA Sports. En su cuarto año, podría alcanzar la cuarta meta en caso de evitar el descenso en la máxima categoría.

Polivalencia

En el Deportivo, Ximo ha jugado en cuatro demarcaciones diferentes. Ocupó el lateral diestro, ejerció de carrilero derecho en defensa de cinco, formó parte del centro de la zaga y también cubrió el lateral izquierdo. Por lo que en la zona defensiva pasó por todas las posiciones menos la de carrilero zurdo.

Su versatilidad le permitió -y le permitirá- a Antonio Hidalgo dibujar diferentes posibilidades en la primera línea con otros futbolistas que también destacan por su polivalencia como Miguel Loureiro, quien puede ser tanto central como lateral derecho, o Alti que ha jugado de extremo, de carrilero y de lateral.