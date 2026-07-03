El Deportivo argumenta su inversión: las 8 claves del fichaje de Leo Román

Imagen de Leo Román en su fichaje con el Dépor RCD

El Deportivo acaba de dar su primer golpe en la mesa tras el regreso a Primera División. El club blanquiazul ha pagado la cláusula de rescisión de Leo Román, ya exportero del Mallorca, que había tasado la libertad de una de sus figuras en nueve millones de euros. Desde la entidad demuestran que van en serio en la vuelta a la élite y defienden el fichaje del portero ibicenco como una operación estratégica que se resume en ocho claves

1. No se trata de una apuesta a ciegas

El club coruñés considera que con Leo Román firma un portero de rendimiento no solo demostrado, sino que va en crecimiento entre sus temporadas con el Oviedo en Segunda y luego el Mallorca en Primera División. Siendo además capaz de demostrar ese nivel en entornos exigentes.

2. Un portero top

Los análisis de rendimiento colocan al nuevo arquero deportivista como top 4 de porteros de Primera el curso pasado en lo que se refiere a goles salvados, lo que lo coloca en la mitad alta de la tabla de porteros que más puntos le han dado a sus equipos con sus intervenciones.

3. Encaje en un equipo que busca seguridad

El Dépor sabe que la portería es una de las posiciones que más condiciona el rendimiento de un equipo. Con el salto a Primera busca un meta que no solo evite goles, sino que también aporte seguridad a la defensa, ayude a competir en partidos igualados y dé estabilidad en los momentos de mayor presión.

Leo Román - Álvaro Ferllo, una portería de alto pedigrí para el Deportivo Más información

4. Margen de crecimiento y valor futuro

En el club son conscientes de que el precio puede parecer alto, especialmente para un recién llegado a Primera. Pero su contrato de cinco temporadas permite repartir también el coste de un activo joven, con pedigrí internacional y que puede instalarse en un valor muy superior al actual.

5. Joven, pero con probada experiencia como titular

Con 25 años, Leo Román ya ha asumido situaciones de máxima responsabilidad. El movimiento estratégico se fundamenta bajo las premisas de presente competitivo y futuro patrimonial.

6. Encaje con las debilidades identificadas

El Deportivo apuesta fuerte por Leo Román al considerar que su rendimiento es sobresaliente en la defensa de la portería. El equipo había identificado problemas con los lanzamientos desde fuera del área, aspecto en el que el nuevo arquero herculino sobresale.

El año del golpe y el castigo desde la distancia para el Deportivo Más información

7. Aprender de los errores

A pesar de que ya queda lejos, en el club tienen muy presente lo que sucedió en la portería en el último año en Primera División. Hasta cinco porteros desfilaron por la meta blanquiazul en un claro síntoma de inestabilidad. Este Deportivo no quiere sorpresas en su regreso a la élite y considera a Leo Román una pieza estructural para consolidar el proyecto en la élite.

8. Riazor sigue siendo atractivo pese al tiempo fuera de Primera

Para el club, conseguir el fichaje de Leo Román lanza tres mensajes importantes. El primero a la plantilla, exponiendo que quiere competir de verdad. El segundo al mercado, demostrando que el Dépor vuelve a ser un destino atractivo. Y por último, a la afición, con un gesto de ambición que se traduce en decisiones deportivas concretas.