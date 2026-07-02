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Dépor

Sergio Escudero buscará un nuevo reto de ascenso en Primera RFEF

El pucelano firma por el Zaragoza después de subir con Valladolid y Deportivo en sus últimas experiencias

Jorge Lema
Jorge Lema
02/07/2026 12:57
Escudero en el Dépor-Leganés
Escudero en el Dépor-Leganés
Carlota Blanco
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A unos meses de cumplir los 37 años, Sergio Escudero quiere seguir dando guerra en el fútbol y buscará un nuevo ascenso después de enrolarse en las filas del Real Zaragoza. El lateral pucelano continúa con fuerzas para buscar nuevos retos y después de subir a Primera con Valladolid y Deportivo tratará ahora de cumplir con otro histórico del fútbol español, en este caso peleando por regresar al fútbol profesional.

Como era de esperar, el club maño está tratando de confeccionar un proyecto para que su estancia en Primera RFEF sea lo más corta posible. Ya ha presentado varios refuerzos de lujo, entre ellos el del también exdeportivista Rubén Díez, y para el banquillo ha apostado por Ibai Gómez, también con pasado reciente, aunque corto, en el club blanquiazul.

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Quagliata rompe con el gafe del lateral izquierdo

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A ellos se les suma la experiencia de Sergio Escudero. El que fue uno de los capitanes del ascenso con el Dépor, afronta ahora una nueva y exigente aventura en la categoría de bronce con el objetivo de quitarse el sabor agridulce de su poca participación en Riazor. Sus dos años como blanquiazul han estado marcados por los problemas físicos que no le han permitido estar sobre el césped tanto como le hubiese gustado.

El primero en encontrar destino

El zurdo ha sido el primer jugador que se despidió del Deportivo tras el ascenso que ha conseguido encontrar equipo para la próxima temporada. Cristian Herrera continúa siendo agente libre, algo que no le es desconocido después de que fuera así como llegase al conjunto coruñés hace dos veranos.

David Mella, portando el capitán de brazalete ante la Real Sociedad B en Zubieta

Mella, Soriano y Loureiro aspiran a entrar en el grupo de capitanes del Deportivo

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En el caso de Mulattieri, Gragera y Stoichkov, su futuro pasa también por la decisión que tomen con ellos sus clubes de origen. Todos tienen contrato en Sassuolo, Espanyol y Granada, respectivamente, pero sus temporadas y la situación de los equipos propietarios de sus derechos no parecen ofrecerles el escenario ideal para tener hueco en la plantilla. Lo normal es que vuelvan a salir este verano a préstamo e incluso alguno acabe desvinculándose definitivamente.

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