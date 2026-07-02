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Dépor

Leo Román - Álvaro Ferllo, una portería de alto pedigrí para el Deportivo

Ambos fueron internacionales en categorías inferiores de España y se estrenaron con la absoluta

Jorge Lema
Jorge Lema
02/07/2026 05:00
Leo Román en un partido con el MallorcaEl portero del Mallorca, Leo Román
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El inicio de la pretemporada se acerca y, con la llegada de julio, Fernando Soriano quiere dar el primer acelerón del verano. El director de fútbol del Deportivo ya advirtió que sería un mercado en el que tendría que haber paciencia para las primeras llegadas, pero de momento la única cara nueva con la que se encontraría Antonio Hidalgo en el regreso al trabajo en Abegondo, previsto para el próximo día 6, es la de Teun Gijselhart. El club coruñés acelera para cambiar eso lo antes posible y una de las posiciones en la que está centrando sus esfuerzos es en la portería, donde Soriano no quiere caer en los errores de la última etapa deportivista en Primera División y busca completar la demarcación con guardametas de alto pedigrí para que se jueguen el puesto.

El objetivo prioritario para defender el arco blanquiazul es Leo Román. Un guardameta que, además de acreditar experiencia en la máxima categoría, cuenta con el respaldo que le da ser uno de los futbolistas que está en el radar de Luis de la Fuente actualmente. De hecho, ha sido internacional recientemente, estrenándose con la selección curiosamente en Riazor, en el último amistoso del combinado nacional en territorio nacional antes de partir al Mundial que se está disputando en estos momentos.

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Esa condición de internacional la comparte con el que apunta a ser su competencia para la próxima temporada: Álvaro Ferllo. El riojano, que llegó a A Coruña en enero y se convirtió en una pieza clave para el ascenso, también jugó en las categorías inferiores con España, igual que Leo Román, y también llegó a debutar con la absoluta. En su caso, además, puede presumir de ser medallista olímpico después de llevarse la plata en los Juegos Olímpicos de Tokyo... también a las órdenes de Luis de la Fuente.

Soriano trata de elevar la competencia bajo palos con dos porteros todavía jóvenes, pero que ya han defendido porterías de Primera y que saben lo que es rendir al máximo nivel internacional. Una de las piezas ya la tiene en casa, mientras que para la otra ultima la negociación con el Mallorca para convencer al club de que puede ofrecerle el mejor acuerdo por el portero ibicenco. Sus dos últimas campañas en la élite han llamado la atención de muchos equipos y el club balear sabe que no podrá retener a Leo Román tras el descenso. La pérdida de categoría ha rebajado su cláusula de rescisión hasta los 9 millones de euros, cantidad que en todo caso está lejos de lo que el Dépor está dispuesto a pagar como fijo. Román renovó su contrato con el Mallorca hasta 2030 el pasado verano, a lo que se suma el interés de equipos importantes del fútbol europeo, por lo que el club herculino debe moverse con agilidad para cerrar una operación compleja.

El acuerdo está prácticamente cerrado con el jugador, por lo que ahora queda ver cómo avanza la negociación entre clubes, mientras que el Deportivo no pierde de vista la situación de los otros candidatos que tiene para su meta. Diego Conde, del Villarreal, y Julen Agirrezabala, del Athletic, también están en la lista de pretendidos para acompañar a Álvaro Ferllo bajo palos el curso que viene. Ambos responden a ese perfil de portero con experiencia que elevaría el nivel de la posición, aunque también ambos cuentan con contrato y su fichaje supondría, como en el caso de Leo Román, un desembolso económico para hacerse con sus servicios vía traspaso.

Parreño y Puerto

Lo que desde luego tienen claro en la dirección deportiva blanquiazul es que no pueden dejar ningún cabo suelto en una demarcación que consideran decisiva, como es la portería. La última experiencia del Dépor en la élite terminó en fracaso con el descenso debido, en parte, a los problemas bajo palos durante toda la temporada. Entre Pepe Mel, Cristóbal y Seedorf llegaron a utilizar hasta cinco guardametas diferentes en una rotación en la que nadie logró asentarse ni ofrecer garantías con continuidad a lo largo de toda una temporada.

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La apuesta realizada por Ferllo hace unos meses y a la que ahora se espera sumar a Leo Román, se completa con un tercer guardameta como Germán Parreño. El arquero ilicitano no ha tenido trayectoria en Primera, pero cumple con el perfil de portero veterano y figura importante dentro del vestuario que permitirá dar estabilidad a la posición.

Y la última incógnita por despejar en la línea de meta es la de Eric Puerto. Tiene contrato, pero parece evidente que su futuro no pasa por el Deportivo y después de varias temporadas sin apenas minutos, necesita encontrar una portería en la que poder relanzar lo que era una carrera prometedora, pero que se ha estancado durante su etapa en Riazor. l

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