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Diario de Ferrol

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Dépor

El Penafiel sigue los pasos del Dépor y también vestirá Nike

El conjunto portugués anunció esta tarde su nuevo sponsor técnico oficial

Yago Freire
02/07/2026 19:39
Álvaro Santos celebra uno de sus dos goles con el Penafiel de este lunes
Álvaro Santos celebra uno de sus dos goles con el Penafiel de este lunes
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El Penafiel y el Deportivo comparten presidente y ahora comparten también nuevo proveedor de camisetas con Nike. Después de que el club blanquiazul anunciase el acuerdo para las próximas cinco temporadas, el cuadro luso lo hizo público esta misma tarde con un vídeo en sus redes sociales bajo la descripción "un nuevo capítulo en nuestra historia".

Este miércoles, la entidad portuguesa hizo oficial que no continuará con la marca Macron tras once campañas diseñando sus equipaciones y ahora abren un nuevo capítulo de la mano de Nike, al mismo tiempo que el Dépor.

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