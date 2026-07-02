El mercado de fichajes de LaLiga EA Sports, en directo

Movimientos destacados

No ha hecho más que empezar, pero el mercado ya ha dejado los primeros movimientos interesantes. El Madrid ha sido el más activo con las incorporaciones de Cucurella, Bernardo Silva y Konaté. El Barcelona ha respondido con el fichaje de Gordon, mientras que el Atlético ha firmado a Grimaldo.

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​Fuera de los tres grandes y la llegada de Teun Gijselhart, que inauguró el mercado del Deportivo, destaca la llegada de Sergio Canales a un recién ascendido como el Racing de Santander.