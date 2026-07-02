El mercado de fichajes de LaLiga EA Sports, en directo
El Deportivo y los otros 19 equipos de Primera División ya se mueven para reforzar sus plantillas de cara a la temporada 2026-27
El centrocampista gallego abandona la Real Sociedad tras cuatro temporadas y firma por el Columbus Crew.
El conjunto azulón y el club italiano acuerdan un traspaso por el centrocampista de 31 años, que se marcha del club después de cuatro temporadas.
Uno de los jugadores más cotizados de Segunda División ya tiene destino. El Espanyol ha anunciado este jueves el fichaje de Álex Calatrava procedente del Castellón
No ha hecho más que empezar, pero el mercado ya ha dejado los primeros movimientos interesantes. El Madrid ha sido el más activo con las incorporaciones de Cucurella, Bernardo Silva y Konaté. El Barcelona ha respondido con el fichaje de Gordon, mientras que el Atlético ha firmado a Grimaldo.
Fuera de los tres grandes y la llegada de Teun Gijselhart, que inauguró el mercado del Deportivo, destaca la llegada de Sergio Canales a un recién ascendido como el Racing de Santander.
Aunque varios de los equipos de Primera División ya han ido anunciando movimientos, el mercado de fichajes se abrió el miércoles 1 de julio. Hasta el próximo 1 de septiembre es el plazo para configurar las plantillas de LaLiga, tiempo en el que los directores deportivos tendrán que moverse con habilidad en una ventana condicionada por el Mundial.