Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
LaLiga EA Sports

El mercado de fichajes de LaLiga EA Sports, en directo

El Deportivo y los otros 19 equipos de Primera División ya se mueven para reforzar sus plantillas de cara a la temporada 2026-27

Sergio Baltar
02/07/2026 18:49
El mercado de fichajes de Primera División, en directo
El mercado de fichajes de Primera División, en directo
2 de julio
Brais Méndez se marcha a la MLS

El centrocampista gallego abandona la Real Sociedad tras cuatro temporadas y firma por el Columbus Crew.

2 de julio
Luis Milla deja el Getafe y firma por el Como

El conjunto azulón y el club italiano acuerdan un traspaso por el centrocampista de 31 años, que se marcha del club después de cuatro temporadas.

2 de julio
Calatrava al Espanyol

Uno de los jugadores más cotizados de Segunda División ya tiene destino. El Espanyol ha anunciado este jueves el fichaje de Álex Calatrava procedente del Castellón

1 de julio
Movimientos destacados

No ha hecho más que empezar, pero el mercado ya ha dejado los primeros movimientos interesantes. El Madrid ha sido el más activo con las incorporaciones de Cucurella, Bernardo Silva y Konaté. El Barcelona ha respondido con el fichaje de Gordon, mientras que el Atlético ha firmado a Grimaldo.

​Fuera de los tres grandes y la llegada de Teun Gijselhart, que inauguró el mercado del Deportivo, destaca la llegada de Sergio Canales a un recién ascendido como el Racing de Santander.

1 de julio
¡El mercado de fichajes ya está en marcha!

Aunque varios de los equipos de Primera División ya han ido anunciando movimientos, el mercado de fichajes se abrió el miércoles 1 de julio. Hasta el próximo 1 de septiembre es el plazo para configurar las plantillas de LaLiga, tiempo en el que los directores deportivos tendrán que moverse con habilidad en una ventana condicionada por el Mundial.

Te puede interesar

El mercado de fichajes de Primera División, en directo

El mercado de fichajes de LaLiga EA Sports, en directo
Sergio Baltar
Invasión de campo en Riazor durante el Deportivo-Las Palmas

Deportivo-Las Palmas, en directo | Fin de la fiesta en Riazor, próxima parada... Cuatro Caminos
Lucía Dávila
Bil Nsongo en una jugada del Cádiz-Dépor

El Deportivo suma tres puntos en Cádiz merced a un gol de Stoichkov en la recta final (0-1)
Lucía Dávila
Riki controla la pelota en El Plantío

ASÍ FUE | Burgos 1-1 Deportivo: Una polémica intervención del VAR priva al Dépor de dos puntos
Lucía Dávila