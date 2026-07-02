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Dépor

El Deportivo vuelve al Vero Boquete de San Lázaro para enfrentarse a la SD Compostela

El conjunto santiagués logró el ascenso a Segunda RFEF hace unas semanas

Jorge Lema
Jorge Lema
02/07/2026 12:13
Los jugadores del Compostela, tras lograr el ascenso
Los jugadores del Compostela, tras lograr el ascenso
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Continúa perfilando su verano el Deportivo, con una pretemporada que suma su sexto rival de la preparación. El equipo blanquiazul regresará al Vero Boquete de San Lázaro por segundo verano consecutivo para enfrentarse a la SD Compostela el próximo sábado 18 de julio a partir de las 20.00 horas.

Será uno de los primeros rivales para Antonio Hidalgo y los suyos, que la próxima semana tiene previsto regresar al trabajo en Abegondo. Más tarde lo hará el Compos, que todavía selló su ascenso a Segunda RFEF hace apenas unas semanas. El equipo santiagués afronta un verano de remodelación después de la salida de Secho como entrenador y la llegada a la dirección deportiva de Borja Yebra.

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El Deportivo estrenó su pretemporada de forma oficial el año pasado en San Lázaro y las sensaciones, tanto de cuerpo técnico como de plantilla, fueron muy buenas. Tanto que han decidido repetir la prueba que en aquella ocasión terminó con 0-5 gracias a los tantos de Eddahchouri (2), Bouldini, Rubén López y Cristian Herrera.

Calendario de pretemporada del Deportivo

SD Compostela - Deportivo, el sábado 18 de julio a las 20:00 en el Estadio Vero Boquete.

Real Oviedo - Deportivo, el sábado 25 de julio a las 19:30 en el Estadio Carlos Tartiere (Oviedo).

Deportivo - CD Lugo, el miércoles 29 de julio a las 19:30 en A Magdalena (Vilalba).

FC St Pauli - Deportivo, el sábado 1 de agosto a las 18:30 en el Millerntor Stadion (Hamburgo).

ACF Fiorentina - Deportivo, el jueves 6 de agosto a las 20:00 en el Stadio Curva Fiesole.

Genoa CFC - Deportivo, el sábado 8 de agosto en el Stadio Luigi Ferraris, en horario pendiente de confirmación.

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