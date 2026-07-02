El Deportivo presenta la primera equipación para la temporada 2026-27

Samu Fernández, Miguel Loureiro y Eva Dios con la nueva camiseta del Deportivo RC Deportivo

Se esperaban para las 19.06 horas, pero han llegado antes, seguramente por error. El Deportivo ha colgado en su página web la que será la camiseta que vestirá en su regreso a Primera División y estuvo visible durante unos minutos. Es la primera diseñada por Nike, tras el acuerdo que unirá a ambas partes durante las próximas cinco campañas.

La elástica apuesta por un diseño reconocible, clásico y fiel a la identidad deportivista. Las tradicionales franjas verticales azules y blancas se mantienen en un diseño en el que destaca especialmente la publicidad integrada de Estrella Galicia, al igual que la de Abanca en la versión del femenino. El logotipo de la cervecera gallega abandona el habitual fondo negro y se adapta a los colores del Deportivo, con un acabado en tonos azules y blancos.

Otro de los detalles diferenciales de la camiseta es su confección. Nike apuesta por un cuello en pico de color blanco, acompañado por el mismo acabado en los puños de las mangas. El escudo del Deportivo aparece bordado sobre el pecho, mientras que el logotipo de la firma estadounidense se sitúa en el lado opuesto.

La renovación también refleja la evolución de la identidad visual. El Azul Dépor, que cubre toda la espalda de la camiseta, adopta una tonalidad más viva e intensa dentro de la actualización de la gama cromática de la entidad. El cambio busca mejorar su reproducción en soportes digitales y audiovisuales. También se revisan otros colores del escudo, como el dorado, el morado del pendón o el rojo del bonete, para dotarlos de una mayor riqueza cromática y una imagen más consistente en todos los soportes.

Miguel Loureiro posa con la nueva equipación RCDEPORTIVO

La sesión fotográfica se llevó a cabo en la Torre de Hércules, el símbolo más representativo de A Coruña. En las imágenes publicadas por el club posan Samu Fernández, Miguel Loureiro y Eva Dios.

Junto a la camiseta de juego, el Deportivo también dio a conocer la elástica de los porteros y la ropa de entrenamiento, con chubasqueros y pantalones cortos y largos que completan el catálogo.

La nueva piel ya puede adquirirse a través de la página web de la DéporTienda. Su precio es de 89,99 euros, que asciende a 107,98 si se añade serigrafía. Además, desde este viernes también se podrán comprar en el local físico, que volverá a abrir sus puertas.

La presentación de la nueva camiseta se supone el inicio de una nueva etapa para la entidad blanquiazul fuera de los terrenos de juego. El acuerdo con Nike, adelantado en enero por DXT Campeón, convierte a la multinacional estadounidense en el proveedor técnico durante las siguientes cinco campañas.