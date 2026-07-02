El Deportivo pasa al ataque en el mercado de fichajes: interés por Fabio Silva y Fede Viñas

Fabio Silva en un partido de Champions entre el Borussia Dortmund y el Villarreal EC

Con la apertura del mercado este 1 de julio y la pretemporada a las puertas, los clubes del planeta fútbol empiezan a acelerar para dar el primer empujón serio a sus plantillas. No es diferente el Deportivo, donde Fernando Soriano trabaja a contrarreloj para recibir a Antonio Hidalgo en la vuelta al trabajo en Abegondo con alguna cara nueva más que la del neerlandés Teun Gijselhart. Después de varios días en los que han salido a la luz los nombres que el director deportivo maneja para la portería y el lateral izquierdo, en Abegondo pasan ahora al ataque para cazar algo tan valioso y decisivo como será el gol. Y los primeros nombres sobre la mesa siguen el patrón de apuntar lo más alto posible. Porque además de por Morata, el club herculino también se ha interesado en la situación de Fede Viñas y Fabio Silva.

Así lo ha adelantado el periodista italiano Gianluca DiMarzio, que pone a Soriano sobre la pista de tres contrastados goleadores, cada uno en una fase diferente de su carrera. Porque, si bien el español busca regresar a LaLiga para un último baile después de su paso por el Como, tanto el uruguayo como el portugués tienen todavía mucho que decir y están alcanzando su pico de forma óptima. En el caso del charrúa, precisamente, acaba de disputar el Mundial a las órdenes de Bielsa. A pesar del decepcionante papel de Uruguay en el torneo, Viñas viene de marcar nueve goles con el Oviedo en Primera, siendo uno de los jugadores más importantes del cuadro asturiano a pesar del descenso.

El Oviedo se lanza a por un '9' y apunta el nombre de Zakaria Eddahchouri Más información

Llegó al Carlos Tartiere en 2024 cedido por el Club León después de una importante lesión en el tendón de Aquiles. Ese primer año como carbayón le sirvió para ir recuperando sensaciones, aunque siempre vivió a la sombra de Alemao en el año del ascenso. Jugó 800 minutos y marcó un tanto, cifras que multiplicó este curso ya en la máxima categoría. Nada más terminar la campaña ya avisó que no seguiría. Sus derechos siguen perteneciendo al club mexicano hasta diciembre de 2027, aunque su intención es seguir en el fútbol europeo.

Un tanto más, diez, fueron los que firmó Fabio Silva el año de su explosión en la máxima élite. Como sucedió con Viñas, su producción ofensiva no sirvió para que la UD Las Palmas salvara la categoría en la 2023-24. Pero el portugués aprovechó su cesión para llamar la atención de uno de los grandes del continente. El Borussia Dortmund pagó más de 22 millones de euros por él al Wolverhampton. En Alemania ha jugado con regularidad tanto en la Bundesliga como en la Champions (37 encuentros esta temporada), aunque no ha conseguido asentarse en el once y apenas ha visto puerta en tres ocasiones. A sus 24 años y con contrato hasta 2030, tanto club como jugador apuntan a explorar opciones en el mercado para que su valor no baje demasiado.

Cualquiera de estas dos opciones, como la de Morata, son objetivos de máximos que exigirían operaciones cuya dificultad el Deportivo es perfectamente consciente. Pero, como sucede en el caso del lateral, estudiando la situación de Carreras o Fran García, y la portería, donde se trata de cerrar el acuerdo con el Mallorca por Leo Román, el club blanquiazul no piensa renunciar a formar la mejor plantilla posible, al menos hasta que se encuentre con barreras económicas inasumibles. En todo caso, lo que sí tienen claro en Abegondo es que el principal esfuerzo se hará en la delantera para asegurarse un ariete de garantías que lidere la parcela ofensiva. Bil Nsongo tiene su plaza asegurada después de su brillante final de año y su renovación hasta 2030, mientras que la presencia de Eddahchouri dependerá de si el club logra incorporar uno o dos puntas.

Segunda línea

Pero las reformas en el ataque no serán solo en los futbolistas más adelantados. Fernando Soriano también necesita futbolistas de segunda línea para completar una zona en la que ahora mismo figuran únicamente Yeremay, Luismi Cruz y Mella, toda vez que Mario Soriano ya se ha asentado como mediocentro.

También para ahí el director deportivo blanquiazul está decidido a explorar talento joven extranjero como sucedió en el caso de Noubi y ha sucedido ahora con Gijselhart. También según el propio DiMarzio, el Dépor sigue de cerca al centrocampista danés Asp Jensen, que pertenece al Bayern de Munich. El gigante germano pagó en su día más de 1 millón de euros para sacarlo de la cantera del Midtjylland cuando tenía 16 años. Después de completar su formación en la academia muniquesa, a sus 20 años ha tenido este curso la primera experiencia en el fútbol profesional. Jugó 40 partidos con el Grasshopper de la primera división de Suiza, en los que marcó nueve goles y dio tres asistencias, un rendimiento que prueba que está preparado para dar el siguiente salto… aunque tendrá que ser intermedio antes de intentar asentarse en la primera plantilla del Bayern.