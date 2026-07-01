Ximo Navarro amplía su vinculación con el Dépor hasta 2027

Ximo Navarro durante la celebración del ascenso a Primera División EC

Fin del culebrón. Ximo Navarro renueva con el Deportivo hasta 2027 y continuará defendiendo la camiseta blanquiazul en el regreso del equipo coruñés a LaLiga EA Sports. El lateral derecho terminaba contrato a finales de este mes de junio, pero tras varios días de conversaciones con la dirección deportiva, y de escuchar muchos cánticos de 'Ximo, quédate' por parte de la afición coruñesa en la celebración del ascenso, ha ampliado su vinculación por un curso más.

El de Guadahortuna es uno de los ocho futbolistas que ha acompañado al Deportivo desde el barro hasta la élite. Llegó al club como agente libre el 1 de agosto de 2023 y firmó hasta 2024 con opción a una temporada más, una ampliación que se hizo efectiva tras certificar el ascenso a Segunda División. Ximo se convirtió en una pieza clave para Imanol Idiakez en el regreso al fútbol profesional siempre que las lesiones se lo permitieron, y terminó el curso con 24 partidos, 21 de ellos como titular y un total de 1769 minutos. Gracias a su buen rendimiento, el 9 de abril de 2025 volvió a renovar por otro año más y ahora vuelve a hacerlo para seguir ligado al conjunto blanquiazul en el regreso a Primera. De esta manera, durante los tres años que lleva en A Coruña, Ximo acumula ya dos ascensos con la camiseta del Deportivo, una permanencia, cuatro goles y cuatro asistencias.

Su regreso a la élite

Siempre que estuvo disponible, Ximo fue un futbolista imprescindible en los planes de Antonio Hidalgo. La campaña recién finalizada jugó un total de 24 partidos que, sumados a los 64 duelos de las dos temporadas anteriores (2023/24 y 2024/25), le hacen alcanzar la cifra de 78 veces defendiendo la elástica blanquiazul. Además, fue uno de los capitanes y realizó un final de temporada sobresaliente, en el que salió de inicio en doce de los últimos trece encuentros, siendo uno de los futbolistas más importantes del cuadro coruñés en la consecución del objetivo.

Por otro lado, es el jugador de la plantilla actual con más recorrido en la élite del fútbol español. Ha jugado siete temporadas en Primera, cinco de ellas consecutivas, conformando un total de 178 partidos entre cuatro clubes: Mallorca, Almería, Las Palmas y Deportivo Alavés. En esta cantidad de encuentros, ha anotado tres goles y ha repartido seis asistencias.

En Primera, en Segunda o en Tercera

"La opción que tenía de renovar no se va a dar. Era un tema de partidos y por la lesión de cinco meses no me da para llegar. Pero estoy tranquilo, ahora estoy jugando y quiero disfrutar del tiempo que sea. No lo quiero pensar mucho", desveló el lateral en una rueda de prensa a finales de marzo. A pesar de esto, la entidad herculina ha decidido seguir contando con uno de los pocos supervivientes de aquella plantilla que compitió por los campos de Primera RFEF, y Ximo, camino de su cuarta temporada en el club coruñés, pasará del barro a recorrer la banda de los grandes estadios de la máxima categoría del fútbol español.