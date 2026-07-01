Riazor, escenario de recuerdos para Leo Román

Leo Román en Riazor en su debut con la selección española absoluta EC

El Deportivo está cerca de cerrar su portería con la incorporación de Leo Román. La prensa balear ya da por hecha su llegada al club blanquiazul, que estaría planteándose abonar los nueve millones de la cláusula de rescisión al Mallorca. El guardameta ya conoce de primera mano lo que es jugar en Riazor, lo hizo el mes pasado debutando con la selección española absoluta contra Irak y también estuvo en el banquillo en los dieciseisavos de Copa del Rey en el duelo entre coruñeses y mallorquines.

El arquero de 25 años recibió la llamada de Luis de la Fuente para formar parte de la plantilla en los amistosos de preparación para el Mundial. El 4 de junio, ingresó al terreno de juego en el minuto 73 sustituyendo a Joan García. Durante ese tramo ocupó el arco situado enfrente de la grada de Pabellón, pero apenas tuvo intervención y solamente dio cuatro toques al balón.

El Dépor está a un paso de fichar a Leo Román por nueve millones de euros y se interesa por Morata Más información

Con su debut, Leo Román se convirtió en el primer futbolista ibicenco y el quinto balear en jugar con la absoluta, y al final del encuentro declaró que fue "un sueño hecho realidad". También señaló que disputar sus primeros minutos con el combinado nacional "es un orgullo inmenso" y agradeció a todas las personas que hicieron eso posible, además de desearle mucha suerte al equipo de cara a la Copa del Mundo.

Por este motivo, recibió este martes el reconocimiento del Ayuntamiento de Ibiza presidido por el alcalde, Rafael Triguero, quien durante el acto ha felicitado al portero por su trayectoria y por el hito histórico conseguido. Según ha destacado la institución, sitúa su nombre entre los grandes referentes deportivos de la isla y también significa un motivo de orgullo para toda la ciudadanía.

"Tenía este objetivo en la cabeza y ha llegado antes de lo que esperaba. Impresiona ponerse la camiseta de la selección absoluta de España. A los niños y niñas que juegan al fútbol les recomiendo que disfruten del deporte, que den lo mejor de sí mismos sin pensar solo en las victorias y que se esfuercen cada día", señaló el futbolista durante el acto.

El partido contra Irak no supuso la primera vez que el portero visitó el estadio coruñés, sino que fue su segunda experiencia. El estreno fue el 16 de diciembre de 2025, cuando el Deportivo recibió al Mallorca en los dieciseisavos de Copa del Rey. El conjunto de Antonio Hidalgo dio un golpe sobre la mesa ese día, eliminando a un equipo de Primera División en los instantes finales con el gol de Noé Carrillo.

Leo vivió esa caída copera desde el banquillo sin haber disputado ni un solo minuto, después de la decisión del técnico Jagoba Arrasate de darle la oportunidad al arquero suplente Lucas Bergström. Con la victoria herculina, el cuadro bermellón disparaba sus dudas y los blanquiazules volvieron a unos octavos de final de Copa nueve temporadas después, fase en la que finalmente fueron derrotados por el Atlético de Madrid con un solitario gol de falta de Antoine Griezmann.

En resumen, Leo Román estuvo en dos ocasiones en A Coruña con experiencias totalmente antagónicas y solo en una de ellas pudo disfrutar de 17 minutos en el feudo. El jugador podría estar sobre el césped de Riazor en más ocasiones en caso de que se cristalice la operación y el club decida apostar por él para competir con Álvaro Ferllo y Germán Parreño.