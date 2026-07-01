Los once patrocinadores técnicos que ha tenido el Deportivo

Once inicial del Deportivo que el 31 de marzo de 1990 visitó al Espanyol en partido de Segunda División con la equipación Rafrei que replicó Kappa para la Jornada Retro de LaLiga 2025-26 CEDIDA

Nike será la duodécima marca deportiva que luzca en la camiseta blanquiazul, como adelantó este diario el pasado 21 de enero. El Deportivo inició ese tipo de relaciones contractuales ya iniciada la campaña 1985-86, cuando comenzó a vestir Austral. Aquella novedad se produjo casi una década después de que el Zaragoza, en el ejercicio 1976-77, inaugurase dicha clase de patrocinios en el fútbol español, de la mano de Adidas. En estos 40 años, gran parte de los logotipos más famosos de marcas de ropa deportiva han aparecido cosidos en la elástica deportivista.

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El fabricante cántabro inicia una corta relación con el Deportivo, que ni siquiera utiliza sus elásticas en todos los partidos. Son tiempos de novedades. Los futbolistas empiezan a ser hombres-anuncio, pero no todo vale. Si ellos se encuentran más cómodos con otras camisetas anteriores, sin marca ni publicidad, pues se juega sin marca ni publicidad.

Aquel curso 1985-86 también es del primer patrocinador en la camiseta deportivista. La cadena hotelera Celuisma pone el logotipo del Hotel Rías (el mítico establecimiento de la playa de Santa Cristina), a cambio de 5,75 millones de pesetas (35.000 euros al cambio, unos 250.000 euros si aplicamos el valor tiempo del dinero). Y el del primer contrato televisivo. La TVG paga al club 9,6 millones de pesetas (57.700 euros al cambio, unos 410.000 euros si aplicamos el valor tiempo del dinero) por la retransmisión de tres partidos en el tramo final.

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Si el acuerdo con Austral es fugaz, no dura mucho más la relación con Gilcor. La fábrica mallorquina es la primera en planchar sobre la camiseta del Dépor una banda a lo largo de todo el hombro y la manga, al estilo de lo que hacen Adidas y Puma, y en bordar el escudo a todo color. Entre 1986 y 1990, los jugadores blanquiazules alternan partidos con Gilcor y Rafrei, empresa coruñesa cuya sede se encontraba en la plaza Maestro Mateo y única marca gallega que ha vestido al Deportivo. Incluso en diferentes ocasiones, los futbolistas combinan camiseta de una marca y pantalón de la otra.

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La asturiana Rox se une al Dépor en el último partido de la primera vuelta de una temporada histórica, la que concluye con el regreso a Primera después de casi dos décadas de ausencia. El diseño rompedor de Enrique Cabarcos que Rox plasma en sus telas se mantiene durante el regreso a la división de honor con la misma marca e incluso con la siguiente. Umbro, fabricante inglés con delegación en Redondela, queda para siempre vinculado al SuperDépor y a sus primeros títulos, la Copa del Rey de 1995 y la Supercopa de ese mismo año. La empresa británica, una de las pioneras en el mundo de la venta de réplicas, viste entonces a la campeona del mundo, Brasil, al Manchester United de Eric Cantona -uno de los once equipos de la Premier League 1992-93 que lleva el logo de los dos rombos- o al Inter de Milán de Bennis Bergkamp. Su relación se extiende a lo largo de prácticamente cinco campañas, ya que los primeros partidos de la 1992-93 los juega el Deportivo con Rox.

La primera y única de las grandes multinacionales que ha vestido hasta ahora al Dépor llega en 1997. Las tres bandas y las tres hojas de Adidas aparecen en la camiseta deportivista durante cuatro temporadas, entre ellas la del título de Liga y la del debut en la Champions League. Después de casi una década luciendo dos marcas de más allá de los Pirineos, en 2001 regresa el producto español. La toledana Joma se une al Deportivo para acompañarlo durante cuatro años en la principal competición de clubes del planeta y en uno de los momentos estelares de la historia del fútbol mundial, la victoria sobre el Real Madrid en la final de Copa del Rey de 2002. Para el célebre Centenariazo, la firma castellana diseña una auténtica pieza de museo personalizada que el Deportivo solo viste en ese imperecedero encuentro.

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Canterbury of New Zealand, empresa del país oceánico especializada en rugby, trae en 2007 diseños novedosos y materiales de una calidad que jamás se ha vuelto a ver. Su hándicap es el transporte. La marca del kiwi solo fabrica en su país y en Taiwán. El contrato concluye después de dos años, obligado por los problemas económicos que afectan a su filial en Europa.

Desde 2009, el Dépor se suma a la moda italiana durante casi dos decenios. Primero, con Lotto. La empresa de Trevignano, en el área metropolitana de Treviso, es la que ostenta el honor de haber vestido durante más tiempo al club coruñés, ocho temporadas (2009-2017). La sucede Macron, que durante cuatro años diseña las elásticas blanquiazules junto a los departamentos de imagen y comunicación del club, al igual que en los últimos años con Lotto. Ya en 2021 llega el compromiso con Kappa, que expiró este martes después de cinco años de relación. Ahora, después de España, Europa y Oceanía, el Deportivo saltará el charco por primera vez para lucir una marca americana.