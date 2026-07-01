El Deportivo confirma a Nike como nuevo sponsor técnico para las próximas cinco temporadas

Imagen de la presentación del acuerdo entre el Deportivo y Nike

El pasado 21 de enero, DXT Campeón adelantaba que Nike sería la próxima marca encargada de vestir al Deportivo una vez finalizase el acuerdo con Kappa a finales de junio. Hoy, 1 de julio, el club ha confirmado de forma oficial el acuerdo con el gigante norteamericano, que se convierte en nuevo sponsor técnico del club coruñés para las próximas cinco temporadas.

En su anuncio, la entidad herculina resuelve una de las grandes preocupaciones que había mostrado la afición deportivista en lo que respecta a esta alianza: el trato personalizado. El Dépor asegura que "uno de los aspectos diferenciales de esta nueva etapa es el modelo de colaboración diseñado por el Club. El RC Deportivo ha negociado directamente con Nike y mantendrá una relación directa con la marca, participando de forma activa en el desarrollo de las equipaciones y teniendo la última palabra sobre los diseños y todas las decisiones estratégicas relacionadas con la imagen deportiva del Club".

El Dépor vestirá Nike la próxima temporada Más información

En este nuevo acuerdo, y también como adelantó este medio, jugará un papel fundamental la compañía aragonesa Fútbol Emotion, que asumirá la explotación de las tiendas oficiales, tanto físicas como online, la compra de producto para su comercialización, la personalización de las equipaciones y la ropa de entrenamiento, así como la gestión del material deportivo.

Señala del Dépor, que este modelo "permite mantener el control sobre todos los aspectos estratégicos vinculados a su identidad y a la experiencia del aficionado, al tiempo que optimiza la gestión comercial y logística gracias a la especialización de Fútbol Emotion. De este modo, el Club evita asumir elevados costes fijos de estructura, gana eficiencia operativa y refuerza su capacidad para seguir creciendo de forma sostenible".