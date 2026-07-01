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Dépor

Alemania antes de Italia: el Deportivo jugará contra el FC Sankt Pauli

El equipo blanquiazul amplía su gira por Europa este verano y visitará al conjunto de Hamburgo

Jorge Lema
Jorge Lema
01/07/2026 17:27
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Continúa el Deportivo cerrando los detalles de una pretemporada que está a punto de comenzar. El equipo blanquiazul hará además una gira de cierto calibre por Europa en su regreso a Primera, ya que después de anunciar varios encuentros en Italia, ahora confirma que también visitará Alemania para medirse al FC Sankt Pauli.

El club blanquiazul ha anunciado que el 1 de agosto (18.30 horas) visitará el Millerntorn-Stadion en Hamburgo para enfrentarse a uno de los equipos más carismáticos del fútbol europeo, que después de varias temporadas en la Bundesliga, este curso perdió la categoría y competirá en la 2026-27 en la segunda división alemana.

Antonio Hidalgo en el Cádiz-Dépor

En julio toca volver al tajo

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Son ya cinco los amistosos de preparación que tiene programados el Deportivo, que tiene previsto volver al trabajo la próxima semana. A falta de cerrar más compromisos, el primero en el horizonte es el próximo 25 de julio en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. Unos días después se medirá al Lugo en Vilalba (29 de julio), para iniciar ahí su periplo por el continente. Primero en Alemania y luego en Italia, donde se enfrentará a la Fiorentina (6 de agosto) y al Genoa(8 de agosto).

Pendientes del Teresa Herrera

Faltan al menos otros dos encuentros por fijar. Uno de ellos será el que probablemente inaugure la lista de amistosos. El Fabril o el Penafiel, como ocurrió el curso pasado, son posibles rivales, aunque también se ha tanteado a otros equipos gallegos como posibles adversarios.

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El Deportivo jugará ante el Oviedo en el Carlos Tartiere en pretemporada

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Y la otra cita clave es la del Teresa Herrera. El decano de los trofeos veraniegos será el ensayo general antes de la primera jornada de Liga y servirá como presentación del Deportivo ante su afición. El Real Madrid es el principal candidato a ser el rival de esta edición, que en principio se disputará el 12 de agosto.

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