La DéporTienda ya espera a Nike

La DéporTienda, cerrada Javier Alborés

La transición entre Kappa y el Deportivo ya tiene una imagen visible para el deportivismo. La DéporTienda de Riazor permanece cerrada y con sus escaparates completamente cubiertos, una estampa que ha llamado la atención de los aficionados que se han acercado al entorno del estadio durante el día de hoy.

El cierre llega apenas dos meses y medio después de la inauguración del nuevo espacio comercial, presentado el pasado mes de abril como una tienda completamente renovada, con un concepto más moderno y una experiencia de compra adaptada a las nuevas tendencias.

En esta ocasión, sin embargo, el motivo no está relacionado con una nueva reforma del establecimiento, sino con el cambio de proveedor técnico que afronta la entidad. Tras el adiós de Kappa, Nike será la encargada de vestir al Deportivo a partir de la temporada 2026-27, por lo que la tienda ya prepara la llegada de la nueva imagen de la firma estadounidense y de toda la colección oficial del próximo curso.

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Por el momento, el Deportivo no ha comunicado cuándo volverá a abrir sus puertas la DéporTienda ni cuándo estará nuevamente operativa la tienda online, que también permanece temporalmente fuera de servicio mientras se completa la transición.

La reapertura supondrá también el estreno comercial de una nueva etapa para el club, que afronta un verano de cambios tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El siguiente paso será la presentación de las nuevas equipaciones, uno de los momentos más esperados por la afición cada verano y que, además de dar inicio al siguiente curso, pondrá el broche final de Kappa tras cinco temporadas de colaboración.