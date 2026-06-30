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Dépor

El lateral izquierdo Alberto Moreno se despide del Como

El futbolista andaluz, de 33 años, es uno de los jugadores seguidos por el Deportivo para suplir la baja de Sergio Escudero

Esther Durán
30/06/2026 20:51
Alberto Moreno durante un partido con el Como
Alberto Moreno durante un partido con el Como
AGENCIAS
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Alberto Moreno puso fin a su etapa en el Como, equipo dirigido por Cesc Fàbregas, tras la conclusión de su contrato que expiraba este martes, y se despidió del club con la convicción de haber contribuido a hacer historia en la entidad italiana. El jugador andaluz es uno de los que componen el casting de laterales izquierdo que ha abierto el Deportivo para buscar competencia a Giacomo Quagliata.

"Ha llegado el momento de despedirnos, pero me voy con la serenidad de haberlo dado todo en el campo y con la certeza de que, juntos, hemos escrito la historia", escribió el defensa en una carta publicada en sus redes sociales.

El sevillano, de 33 años, que se convierte en agente libre, expresó su satisfacción por los logros alcanzados durante estos dos años, destacando la histórica clasificación del equipo para la Liga de Campeones.

"Ni en mis mejores sueños habría podido imaginar todo lo que hemos vivido en estas dos temporadas. Hemos alcanzado los objetivos, incluso los hemos superado, logrando metas que parecían impensables", señaló.

"Y todo esto dentro de un club y de un grupo de personas donde siempre me he sentido profundamente querido, respetado y apoyado. Siempre hemos percibido vuestro afecto y vuestro aliento", recalcó.

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El jugador, que llegó hace dos años al conjunto 'lariani' procedente del Villarreal como agente libre, concluyó que desde hoy será "un aficionado más del Como".

El exjugador de equipos como el Sevilla y el Liverpool, con los que se coronó campeón de la Liga Europa (además de con el Villareal) y de la Liga de Campeones, respectivamente, queda libre en el mercado de fichajes.

Moreno fue una pieza clave en el proyecto de Fàbregas en el Como, un club que vive un ascenso meteórico gracias a la fuerte inversión tras su compra por los hermanos Hartono en 2019.

Su crecimiento deportivo fue muy acelerado, hasta el punto de situarse en la élite del fútbol italiano en apenas siete años, partiendo desde la Serie D, la cuarta división italiana.

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