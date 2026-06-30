El Deportivo dice adiós a Kappa

Eddahchouri celebra su gol en el Dépor-Las Palmas, último partido en el que el equipo coruñés vistió la elástica de Kappa Javier Alborés

Desde 2022 hasta 2026. Cuatro años llenos de momentos y marcados de forma definitiva por la vuelta del primer equipo masculino a Primera División, así como por el asentamiento del primer equipo femenino en Liga F. El Deportivo y Kappa separan sus caminos. Y lo hacen de mutuo acuerdo, poniendo fin así a una relación que unió a ambas entidades durante cuatro temporadas.

Desde su llegada en la campaña 2022-23, la firma italiana acompañó al club coruñés en un periodo significativo, marcado por el recorrido hacia la estabilización de un proyecto y culminado con el ansiado regreso a la élite del fútbol nacional.

Durante estos cuatro años, Kappa vistió a los distintos equipos del Deportivo, así como a los miles de aficionados afincados en todas las partes del mundo. Por eso, la entidad herculina no duda en lanzar un mensaje de agradecimiento a la marca: "O RC Deportivo quere agradecer publicamente a Kappa a confianza depositada na entidade, así como o traballo realizado por todos os profesionais que formaron parte desta colaboración. O Club deséxalles o maior dos éxitos nos seus futuros proxectos, tanto deportivos como empresariais. Grazas, Kappa, por formar parte desta viaxe".

El Dépor vestirá Nike la próxima temporada Más información

Ahora, el Deportivo abrirá una nueva etapa. Y lo hará, salvo pirueta de último momento, de la mano de Nike, multinacional americana con la que sella una alianza a través de la compañía aragonesa Fútbol Emotion. De esta forma, el gigante norteamericano de equipamiento vestirá a todos los equipos del Dépor en la temporada 2026-27 con un contrato plurianual por el que se estrenará como proveedor del club blanquiazul.

Todo se sustanciará a partir de una colaboración con Fútbol Emotion, compañía especializada en la venta de material deportivo fundada en su día bajo la marca Soloporteros, creada por el exguardameta aragonés Javier Sánchez Broto.