El Deportivo comenzará la Liga contra el Elche en Riazor

Yeremay controla la pelota durante la última visita del Elche a Riazor QUINTANA

El Deportivo comenzará la Liga frente al Elche en Riazor, en su regreso a la división de honor tras ocho años de ausencia, mientras que los esperados derbis ante el Celta se completarán en la 18ª jornadas (el 3 de enero en Balaídos) y la 32ª (el día 18 de abril de 2027 en Riazor).

Consulta aquí el calendario completo de Primera División 2026-27.

La RFEF presentó esta tarde los calendarios de todas las competiciones que organiza: Primera División, Segunda División, Liga F, Primera Federación masculina y femenina y Segunda Federación. El más esperado de todos ellos por el deportivismo, pese a la presencia del filial y del femenino, era el de la Liga EA Sports, en la que el conjunto blanquiazul no juega desde hace ocho años y un mes. El último partido del Deportivo en Primera data del 20 de mayo de 2018, con una derrota en Mestalla ante el Valencia (2-1), en la que Lucas Pérez anotó el que a día de hoy es el último tanto blanquiazul en la máxima categoría.

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El Deportivo abrirá la Liga 2026-27 en Riazor, el fin de semana del 16 de agosto. Lo hará midiéndose al Elche, que precisamente certificó su último ascenso a Primera División hace poco más de doce meses al ganar en el recinto herculino en la jornada final de la campaña 2024-25 (0-4). El primer encuentro fuera de casa será en la 2ª jornada contra otro recién ascendido, el Málaga, el 23 de agosto.

Primera jornada de Primera División 2026-27 RFEF

El esperado reencuentro con el Celta se producirá en la penúltima jornada de la primera vuelta, la 18ª, en terreno vigués el 3 de enero. Precisamente ese mismo día de 2004, el Deportivo protagonizó uno de los derbis más recordados, al imponerse por 0-5 en Balaídos. Habrán transcurrido ocho años y casi ocho meses desde el último duelo de máxima rivalidad, ya que el último precedente data del 5 de mayo de 2018, con empate (1-1) en Balaídos y gol, igualmente, de Lucas Pérez.

La última jornada de Liga, que se disputará el 30 de mayo, enfrentará al Deportivo con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Además, la segunda edición de la Jornada Retro de LaLiga tendrá lugar el 11 de abril, con motivo de la 31ª fecha. En la misma, el Deportivo se medirá al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en un partido en el que jugará con una equipación inspirada en algún uniforme de tiempos pasados, como hizo el pasado curso en El Alcoraz ante el Huesca.