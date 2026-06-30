Leo Román, durante su etapa en el Mallorca RCD MALLORCA

Mientras el Deportivo continúa analizando y contactando con distintos candidatos para dar un salto de calidad en la portería, un nuevo nombre se ha sumado al casting. Y parece que con fuerza.

Según informa el diario balear Última Hora, el conjunto blanquiazul está interesado en hacerse con los servicios de Leo Román, guardameta del Mallorca, y estaría dispuesto a abonar los nueve millones de euros de su cláusula de rescisión, reducida en tres millones tras el descenso a Segunda División.

El citado medio va un paso más allá y asegura que la dirección deportiva encabezada por Fernando Soriano ya tiene un acuerdo con el futbolista, quedando únicamente pendiente de presentar el importe para cerrar la operación.

El interés por Leo Román se suma al de Diego Conde, que era el mejor situado para ocupar la meta herculina el curso que viene y competir por la titularidad con Álvaro Ferllo.

El portero ibicenco, de 25 años —cumplirá 26 el próximo lunes, mismo día que los de Antonio Hidalgo comenzarán la pretemporada—, también ha sido relacionado este último mes con clubes de la Serie A italiana, como la Roma o el Milán, y con el Besiktas, de la Liga turca.

Román disputó un total de 33 partidos como titular esta campaña con los 'dimonis' y, junto a Muriqi, fue uno de los hombres más destacados de los de Son Moix.

Debutó en Riazor con la selección

Leo Román ya sabe lo que es jugar sobre el césped de Riazor. El guardameta debutó con la selección española absoluta el pasado 4 de junio, en el amistoso frente a Irak que sirvió como penúltima prueba para el combinado de Luis de la Fuente antes de comenzar su participación en el Mundial 2026.

El encuentro finalizó con empate (1-1) y saltó al terreno de juego en el minuto 73 para sustituir a Joan García, convirtiéndose en uno de los ocho futbolistas que se estrenaron aquella noche con la camiseta de España.

Morata, también en la agenda

El Deportivo, al igual que con Álvaro Carreras, también apunta alto en su lista de futuribles para la delantera. Álvaro Morata es otro de los nombres con los que la entidad herculina apunta alto, según El Chiringuito.

Un plan B por si falla Carreras Más información

La información sale pocas semanas después de que el delantero madrileño confesase el podcast 'El camino de Mario', de Mario Suárez, que no estaba listo para regresar a LaLiga. "No estoy preparado mentalmente para volver a jugar en España", confesó.

El jugador del Como solo disputó nueve partidos como titular a las órdenes de Cesc Fábregas, con solo 923 minutos sobre el campo, en los que no fue capaz de anotar ningún gol.