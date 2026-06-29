Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Unos de Nuevo | Ahora te toca a ti

Jorge Lema, Bea Arrizado y Dani Fernández repasan la actualidad del Deportivo y analizan el futuro de la plantilla blanquiazul

Esther Durán
29/06/2026 14:34

El Deportivo se adentra de lleno en el mercado de fichajes. Son varios los nombres que están ya encima de la mesa y, a falta de dos días para que arranque la próxima temporada de forma definitiva, la dirección deportiva tiene mucho trabajo por delante. Salidas y llegadas. Jorge Lema, Bea Arrizado y Dani Fernández analizan el posible futuro de la actual plantilla.

Te puede interesar

27 diciembre 2024MADRID, 26/12/2024.- El presidente de la RFEF, Rafael Louzán (3d), preside este jueves la primera Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol. EFE/ Chema Moya

El Deportivo conocerá mañana martes un calendario de Liga que no se sortea
Jacobo Bouza
Andrea Tarazona en su época en el Levante

El Deportivo ya tiene nueva guardiana para la portería: Andrea Tarazona
Bea Arrizado
Luis Chacón, cedido por el Dépor a la Cultural Leonesa, celebra un gol, ante la mirada del exblanquiazul Bicho (i)

Chacón elige al Valladolid, pero aún falta el acuerdo con el Dépor
Omar Bello
Villares aplaude durante el partido del Dépor ante el Eibar

El Dépor suma una cita a su pretemporada: jugará en Vilalba ante el Lugo
Esther Durán