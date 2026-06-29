Unos de Nuevo | Ahora te toca a ti

El Deportivo se adentra de lleno en el mercado de fichajes. Son varios los nombres que están ya encima de la mesa y, a falta de dos días para que arranque la próxima temporada de forma definitiva, la dirección deportiva tiene mucho trabajo por delante. Salidas y llegadas. Jorge Lema, Bea Arrizado y Dani Fernández analizan el posible futuro de la actual plantilla.