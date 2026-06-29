El Deportivo ya tiene nueva guardiana para la portería: Andrea Tarazona

Andrea Tarazona en su época en el Levante Levante UD

El Deportivo ya tiene en A Coruña a su primer fichaje. A falta de confirmación oficial, Andrea Tarazona (Ribarroja, Valencia, 2004) ya se pasea por las calles de la ciudad herculina e incluso ya ha posado en Riazor con la elástica blanquiazul.

La portera llega procedente del Levante, con el que sufrió el descenso de categoría. En esta última temporada, vivió un año irregular. Compartió el puesto con Laura Coronado, aunque finalmente fue la catalana la que se impuso al nuevo fichaje del Dépor. Tarazona finalizó el curso 2025-26 con nueve titularidades. En las tres campañas anteriores, su protagonismo fue mucho mayor.

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La meta llega libre tras finalizar su contrato con el club granota. El 11 de junio fue cuando la entidad valenciana anunció su salida después de llegar en 2020 para reforzar al filial. Fue creciendo dentro de la estructura levantinista hasta debutar con el primer equipo en la temporada 2022-23 en la victoria por 2-3 frente al Alhama. Además, Tarazona ya sabe lo que es jugar la fase de clasificación para la UEFA Women's Champions League. Lo hizo en la 2023-24.

Ahora, tras seis campañas vinculada al Levante, buscará hacerse con el puesto de la portería del Deportivo, en la que todavía existe la duda de Inês Pereira. La guardameta lusa finaliza su cesión este martes. El hecho de que el club coruñés no la incluyera entre las salidas, refuerza la idea de que, como mínimo, su salida no está definida.

No obstante, con el fichaje de Tarazona, el Deportivo cubre la vacante que dejó libre Yohana Gómez. Todo parece indicar a que el anuncio oficial será cuestión de días.