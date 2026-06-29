Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Deportivo ya tiene nueva guardiana para la portería: Andrea Tarazona

La valenciana llega libre procedente del Levante, con el que sufrió el descenso a Segunda

Bea Arrizado
Bea Arrizado
29/06/2026 14:33
Andrea Tarazona en su época en el Levante
Andrea Tarazona en su época en el Levante
Levante UD
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Deportivo ya tiene en A Coruña a su primer fichaje. A falta de confirmación oficial, Andrea Tarazona (Ribarroja, Valencia, 2004) ya se pasea por las calles de la ciudad herculina e incluso ya ha posado en Riazor con la elástica blanquiazul. 

La portera llega procedente del Levante, con el que sufrió el descenso de categoría. En esta última temporada, vivió un año irregular. Compartió el puesto con Laura Coronado, aunque finalmente fue la catalana la que se impuso al nuevo fichaje del Dépor. Tarazona finalizó el curso 2025-26 con nueve titularidades. En las tres campañas anteriores, su protagonismo fue mucho mayor. 

Espe Pizarro en el Dépor-Levante

De jugar la Champions a la categoría de plata: el Levante sufre el primer descenso de su historia

Más información

La meta llega libre tras finalizar su contrato con el club granota. El 11 de junio fue cuando la entidad valenciana anunció su salida después de llegar en 2020 para reforzar al filial. Fue creciendo dentro de la estructura levantinista hasta debutar con el primer equipo en la temporada 2022-23 en la victoria por 2-3 frente al Alhama. Además, Tarazona ya sabe lo que es jugar la fase de clasificación para la UEFA Women's Champions League. Lo hizo en la 2023-24.

Ahora, tras seis campañas vinculada al Levante, buscará hacerse con el puesto de la portería del Deportivo, en la que todavía existe la duda de Inês Pereira. La guardameta lusa finaliza su cesión este martes. El hecho de que el club coruñés no la incluyera entre las salidas, refuerza la idea de que, como mínimo, su salida no está definida. 

No obstante, con el fichaje de Tarazona, el Deportivo cubre la vacante que dejó libre Yohana Gómez. Todo parece indicar a que el anuncio oficial será cuestión de días.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

27 diciembre 2024MADRID, 26/12/2024.- El presidente de la RFEF, Rafael Louzán (3d), preside este jueves la primera Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol. EFE/ Chema Moya

El Deportivo conocerá mañana martes un calendario de Liga que no se sortea
Jacobo Bouza
Andrea Tarazona en su época en el Levante

El Deportivo ya tiene nueva guardiana para la portería: Andrea Tarazona
Bea Arrizado
Luis Chacón, cedido por el Dépor a la Cultural Leonesa, celebra un gol, ante la mirada del exblanquiazul Bicho (i)

Chacón elige al Valladolid, pero aún falta el acuerdo con el Dépor
Omar Bello
Villares aplaude durante el partido del Dépor ante el Eibar

El Dépor suma una cita a su pretemporada: jugará en Vilalba ante el Lugo
Esther Durán