El Deportivo conocerá mañana martes un calendario de Liga que no se sortea

Junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol presidida por Rafael Louzán Chema Moya

El Deportivo conocerá este martes el calendario de su regreso a Primera División. Se hará público en un acto que comenzará a las 20 horas y tendrá lugar en la Plaza de Colón, en Madrid, y en el que se presentarán también los calendarios de las nueve principales competiciones nacionales de fútbol masculino, femenino y fútbol sala, así que tanto Fabril como Dépor femenino conocerán también su hoja de ruta para la próxima campaña. Antes, a las doce de la mañana se celebrará en la sede de la RFEF, la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la Asamblea General federativa. No habrá un sorteo como tal de los calendarios, que según explica la Federación serán consensuados.

Primera División, Segunda División, Liga F, Primera Federación masculina y femenina y Segunda Federación masculina quedarán configuradas y se conocerán todas sus jornadas, partidos y orden de juego para la temporada venidera. Los partidos de la máxima categoría comenzarán el viernes 14 de agosto. De todos modos se está a expensas de como evolucione el Mundial porque los equipos que se consideren afectados por las vacaciones de los futbolistas que intervienen en la gran cita futbolística podrán retrasar el inicio del campeonato hasta el 25 de agosto.

El calendario en Primera División tendrá, en total, cuatro parones de selecciones. El primero será más largo y tendrá lugar tras la sexta jornada, que finalizará el 20 de septiembre. Entre el 24 de ese mes y el 6 de octubre se jugarán cuatro jornadas de la Nations League, de manera que durante dos fines de semana consecutivos no habrá competición en Primera División.

El siguiente parón será en noviembre, pero solo de una semana porque entre el 12 y el 17 de noviembre se jugarán las dos jornadas restantes de la fase de grupos de la competición de selecciones. Habrá un paréntesis más por las selecciones, pero no será hasta finales de marzo y también afectará apenas durante una semana.

En cuanto a competiciones de la RFEF, también se sabe ya que la Copa del Rey comenzará, con la primera eliminatoria, el 28 de octubre. Y ahí empezará el Deportivo su camino. La final será el 24 de abril en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. La Supercopa de España se retrasa con respecto a su fecha habitual y se jugará del 2 al 7 de febrero, con Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Esta vez no se jugará en Arabia.