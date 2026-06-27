Los cuatro goleadores deportivistas en un Mundial

El brasileño Bebeto, tras marcar un gol en el Mundial de 1994 celebrado en Estados Unidos

Hasta 1994, solo dos jugadores del Deportivo habían estado en una Copa del Mundo. Hacía 44 años del último, Juan Acuña en la edición de 1950 disputada en Brasil, cuando en el Mundial de Estados Unidos se presentó Voro con la camiseta de España y Mauro Silva y Bebeto con la ‘verdeamarela’. Este último se convirtió en el primer blanquiazul en marcar en el gran escenario del fútbol y abrió una exclusiva lista en la que solo se colaron tres hombres más: los marroquíes Mustapha Hadji y Salaheddine Bassir en la siguiente edición y el español Juan Carlos Valerón en Corea y Japón 2022.

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Bebeto llegó al Deportivo en el verano de 1992. Era ya un jugador de renombre, elegido el mejor de Sudamérica en 1989 cuando militaba en las filas de Flamengo y se proclamó campeón de la Copa América. En aquel torneo fue además el máximo goleador, algo que replicó en la Serie A brasileña justo antes de firmar por el equipo de Riazor.

Con el Deportivo ganó el primer Pichichi de la historia del club en 1993 al marcar 29 goles y, tras un nuevo curso en el que rozó el título de Liga, fue convocado por su selección para disputar el Mundial de Estados Unidos. Brasil quedó encuadrado en el grupo B y en la segunda jornada de la fase de grupos hizo el primer tanto blanquiazul. Fue un día de San Juan, 24 de junio, en un 3-0 ante Camerún en el que rubricó la goleada tras las dianas de Romário y Márcio Santos.

La ‘canarinha’ avanzó como primera de grupo y en octavos de final se midió al anfitrión Estados Unidos. Fue un partido complicado para Brasil, pero un gol de Bebeto en el minuto 72 valió para vencer por 1-0. Ya en cuartos de final, el entonces deportivista abrió la lata en un 2-3 ante los Países Bajos que dejaba a su equipo a dos pasos de su cuarto título.

Lo acabó consiguiendo Brasil, que en semifinales derrotó a Suecia (0-1) y en la final hizo uso de la tanda de penaltis tras empatar sin goles frente a Italia. De esta forma, Bebeto y Mauro Silva se convirtieron en los primeros —y hasta ahora únicos— campeones del mundo con la camiseta del Deportivo.

Dos en la misma edición

El equipo blanquiazul contó entre 1997 y 1999 con el centrocampista marroquí Mustapha Hadji, jugador africano del año 1998. Fue precisamente ahí cuando disputó el Mundial de Francia, donde compartió selección con dos compañeros del Deportivo, Nourredine Naybet y Salaheddine Bassir. Este último llegó a A Coruña el mismo verano que Hadji y se marchó en 2001, de forma que ganó un año antes la Liga y la Supercopa de España.

Marruecos formó parte del Grupo A y rozó la clasificación para octavos de final. En su primer encuentro empató con Noruega (2-2) e hizo uno de los goles Hadji, para después caer claramente ante la favorita Brasil (3-0). En la última jornada hizo los deberes frente a Escocia (0-3) con un doblete del delantero Bassir, pero la derrota de la ‘canarinha’, que no se jugaba nada ante Noruega (1-2), dejó con la miel en los labios a los norteafricanos.

Fueron los años dorados del Deportivo, que en la Copa del Mundo de Corea del Sur y Japón, celebrada en 2002, nutrió a la selección española de cuatro futbolistas. Uno de ellos fue Juan Carlos Valerón, deportivista entre el 2000 y el 2013, y campeón de dos Supercopas de España y de la Copa del Rey en año mundialista.

Sin llegar a jugarlo absolutamente todo, como habían hecho Bebeto, Hadji y Bassir, Valerón logró inscribir su nombre en el listado de goleadores. Y lo hizo a las primeras de cambio, en un buen estreno de España ante Eslovenia (3-1) en el que también marcaron Raúl González y Fernando Hierro. La Roja ganó también a Paraguay (3-1) y Sudáfrica (2-3), para después vencer a Irlanda (1-1 y 3-2 en penaltis) antes de caer en cuartos de final frente a Corea del Sur (0-0 y 3-5 en penaltis). España rozó la penúltima ronda, pero un gol mal anulado en la prórroga le abocó a una tanda en la que no pudo repetir triunfo.