Yeremay confirma que estará en Abegondo para iniciar la pretemporada: "El día 6 empezamos"

Yeremay Hernández celebra el tanto que suponía el 2-1 en el Deportivo-Mirandés Quintana

Los jugadores del Deportivo continúan disfrutando de sus días de desconexión. Vacaciones más que merecidas después de lograr el ascenso a Primera División. Yeremay Hernández no ha dudado y se ha ido a pasar tiempo a su casa, a su tierra, a Gran Canaria. El extremo del Deportivo vive, de nuevo, un mercado de fichajes en el que su nombre no deja de salir a la palestra. Varios medios de Portugal incluso han optado por colocarlo en portada. Pero él sigue a lo suyo: recargar pilas y desconectar del entorno deportivo. No obstante, 'Yere' se ha pasado por el podcast de humor canario ¡Esto es una Traca! y, seguramente sin quererlo, ha dejado una pista sobre su futuro.

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Una de las primeras preguntas que respondió el '10' blanquiazul fue sobre sus vacaciones. Y ahí llegó una respuesta que hizo sonreír al deportivismo: "Estoy contento, de vacaciones, despejando la cabeza y recargando las pilas. Todavía me quedan unos días. El día 6 empezamos". No hace falta leer entre líneas para entender que, con esa frase, Yeremay confirma que estará en Abegondo el primer día de pretemporada, con el escudo del Deportivo en el pecho.

Más allá del runrún que nace en cada ventana de fichajes en torno a su nombre, el canario se mostró alegre y relajado en un ambiente siempre más distendido que el de una rueda de prensa o una entrevista al uso. Y aunque el Deportivo no fue el tema central de la conversación, fue inevitable hablar del ascenso: "Hemos hecho una temporada muy buena, encima en Segunda, que es una competición jodida, es larga... Son muchos partidos, 42, es de locos".

Además, reconoció que el objetivo inicial del club no era el de la promoción directa, aunque la inercia ganadora del equipo llegó a cambiar la meta marcada al principio de temporada: "El objetivo del Dépor era hacer playoff, pero cuando vas ganando y ves que puedes ascender, ya te pones ese objetivo, el ascender, no el playoff".

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Yeremay, incluso sin estar en su plenitud física por la pubalgia, se convirtió en una de las estrellas de LaLiga Hypermotion. Hay pocos futboleros que no le reconozcan por la calle y, en su día, fue algo que chocó al canario, a pesar de que ahora esté más que acostumbrado: "Ahora para mí es normal, pero cuando empecé en Segunda, porque en Primera RFEF no tienes tanta visibilidad, noté ese boom, que la gente me conocía mucho más". A Coruña es diferente. Él mismo se encargó de confirmarlo: "En A Coruña es verdad que todo el mundo te conoce, porque en A Coruña todo el mundo es del Dépor. Pero aquí, en Las Palmas, la gente me conocía por ser del barrio, pero iba caminando por la calle y la gente no me paraba. Ahora ya sí, y aunque al principio me costaba más porque era algo nuevo para mí, ahora ya lo afronto con naturalidad".