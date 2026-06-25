José Ángel, Chacón y Eddahchouri se cotizan en el mercado de Segunda División

José Ángel en el Deportivo-Cultural PATRICIA G. FRAGA

Si las llegadas ocupan buena parte del trabajo de Fernando Soriano, las salidas no se quedan atrás. El ascenso del Deportivo no ha tardado en despertar el interés de otros clubes por varios de los futbolistas que contribuyeron al regreso a Primera División ocho años después de la última vez. A algunos de ellos ya se les ha comunicado que deben buscar equipo, mientras que otros aguardan a que pueda llegar una oferta que satisfaga tanto al Deportivo como a sus propios intereses.

El Deportivo le ofrece a Diego Conde tres años de contrato Más información

Uno de los futbolistas más cotizados es Luis Chacón. Tras completar una brillante cesión en la Cultural Leonesa, el de Pontedeume ha multiplicado su cartel en el mercado. Uno de los equipos que más interés ha mostrado es el Cádiz de Imanol Idiakez, aunque el Leganés también puja con mucha fuerza por hacerse con el futbolista en propiedad.

El mediapunta no es el único jugador que ha llamado la atención de los de la Tacita de Plata. José Ángel, que cuenta con la absoluta confianza del extécnico blanquiazul, es otro de los jugadores que interesan. Además del Cádiz, el Ceuta también sigue de cerca su situación. Todo apunta a que el futbolista de 34 años abandonará el Deportivo este verano después de una temporada en la que solo fue titular en trece encuentros de Liga. Es uno de los centrocampistas a los que el club busca encontrar acomodo y la llegada del neerlandés Teun Gijselhart no hace más que aumentar la competencia ya feroz en su demarcación.

Otro de los nombres que más atención concentra es el de Zakaria Eddahchouri. El delantero neerlandés, máximo goleador del Deportivo en Liga la pasada temporada con doce tantos, ha despertado el interés del Real Oviedo. El conjunto asturiano busca reconstruir su ataque tras el ascenso y ha incluido al atacante blanquiazul en su terna de futuribles delanteros, una demarcación en la que pretende incorporar al menos dos refuerzos. El Oviedo se ha quedado sin sus dos referencias ofensivas del pasado curso, Fede Viñas y Thiago Borbas, que regresan a sus clubes de origen tras finalizar sus cesiones, por lo que la búsqueda de un nuevo ‘9’ se ha convertido en una de las prioridades de su dirección deportiva.

El Oviedo se lanza a por un '9' y apunta el nombre de Zakaria Eddahchouri Más información

En ese contexto aparece el nombre de Eddahchouri. El neerlandés reúne un perfil que encaja con lo que busca el club carbayón: gol. La irrupción de Bil Nsongo hizo menguar su participación en la segunda vuelta, pero aun así fue importante, ejerciendo el rol de revulsivo. Firmó actuaciones decisivas, como el día frente al Andorra, cuando selló un gol que acercó el ascenso a tan solo una victoria.

Sus cifras de cara a puerta no han pasado desapercibidas y el Oviedo ya lo ha colocado en su lista de candidatos, aunque, por el momento, el interés se encuentra en una fase inicial y no ha trascendido ninguna oferta formal por un futbolista que tiene contrato hasta 2028.